सोनभद्र में लेखपालों ने एसडीएम के खिलाफ खोला मोर्चा, स्थानांतरण की मांग पर तीसरे दिन भी कार्य बहिष्कार

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। सदर तहसील के लेखपालों का उपजिलाधिकारी सदर के स्थानांतरण की मांग को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। तहसील परिसर में धरने पर बैठे लेखपालों ने एसडीएम के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने उपजिलाधिकारी पर दुर्व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए स्थानांतरण होने तक संपूर्ण कार्य बहिष्कार जारी रखने की चेतावनी दी।

लेखपालों का आरोप है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 24 के तहत पत्थरगढ़ी और फील्डबुक जमा नहीं करने के मामले में लेखपाल रामचंद्र के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है। लेखपालों का कहना है कि धारा 24 की पैमाइश में लेखपाल की कोई विधिक भूमिका नहीं होती। साथ ही रामचंद्र की डीपीसी की प्रक्रिया भी चल रही है।