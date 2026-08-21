यह तो हद ही है! सोनभद्र के बीना में पाइपलाइन बिछाने के नाम पर खोदकर छोड़ दी सड़क, अब लोग हो रहे परेशान

अंबरीश शर्मा निक्कू, बीना (सोनभद्र)। हर घर जल योजना के तहत के म्योरपुर ब्लाक के घरसड़ी ग्राम पंचायत में पाइपलाइन बिछाने के नाम पर खोदकर छोड़ी गई सड़कों से बारिश में ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई। स्थिति यह है कि इस समय बरसात होने से जहां गड्ढों में पानी भर गया वही कीचड़ के कारण आवागमन करना किसी खतरे से कम नहीं है।

ग्रामीणों का आरोप है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क खोदने के बाद मिट्टी तो भरी गई, लेकिन सड़क को दुरुस्त नहीं किया गया। इससे बारिश के दौरान मिट्टी बहने से स्थिति और खराब हो गई है। ग्रामीण रामेश्वर, राम लखन, श्याम सुंदर, बहादुर, गंगा प्रसाद और बबलू कुमार ने बताया कि पाइपलाइन डालने के बाद पक्की मरम्मत नहीं कराई गई। इससे कई स्थानों पर गहरे गड्ढे हो गए हैं।

कीचड़ और पानी जमा होने से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। जवाहर नगर में सुलभ शौचालय के पास सड़क की स्थिति अधिक खराब है। बारिश के दौरान सड़क से बहकर आई मिट्टी रामजीत, लक्ष्मण और गुलाब के घरों तक पहुंच गई, जिससे परिवारों को परेशानी हुई। ग्रामीणों ने पाइपलाइन में कुछ स्थानों पर लीकेज की शिकायत भी की है।