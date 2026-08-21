यह तो हद ही है! सोनभद्र के बीना में पाइपलाइन बिछाने के नाम पर खोदकर छोड़ दी सड़क, अब लोग हो रहे परेशान
सोनभद्र के म्योरपुर ब्लॉक के घरसड़ी गांव में हर घर जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों की मरम्मत न होने से ग्रामीण परेशान हैं। बारिश में गड्ढों में पानी भरने और कीचड़ से आवागमन मुश्किल हो गया है, जिससे ग्राम प्रधान ने अधिकारियों से शिकायत की है।
HighLights
पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों की मरम्मत नहीं हुई।
बारिश में गड्ढों में पानी और कीचड़ से परेशानी।
ग्राम प्रधान ने अधिकारियों से मरम्मत की मांग की।
अंबरीश शर्मा निक्कू, बीना (सोनभद्र)। हर घर जल योजना के तहत के म्योरपुर ब्लाक के घरसड़ी ग्राम पंचायत में पाइपलाइन बिछाने के नाम पर खोदकर छोड़ी गई सड़कों से बारिश में ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई। स्थिति यह है कि इस समय बरसात होने से जहां गड्ढों में पानी भर गया वही कीचड़ के कारण आवागमन करना किसी खतरे से कम नहीं है।
ग्रामीणों का आरोप है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क खोदने के बाद मिट्टी तो भरी गई, लेकिन सड़क को दुरुस्त नहीं किया गया। इससे बारिश के दौरान मिट्टी बहने से स्थिति और खराब हो गई है। ग्रामीण रामेश्वर, राम लखन, श्याम सुंदर, बहादुर, गंगा प्रसाद और बबलू कुमार ने बताया कि पाइपलाइन डालने के बाद पक्की मरम्मत नहीं कराई गई। इससे कई स्थानों पर गहरे गड्ढे हो गए हैं।
कीचड़ और पानी जमा होने से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। जवाहर नगर में सुलभ शौचालय के पास सड़क की स्थिति अधिक खराब है। बारिश के दौरान सड़क से बहकर आई मिट्टी रामजीत, लक्ष्मण और गुलाब के घरों तक पहुंच गई, जिससे परिवारों को परेशानी हुई। ग्रामीणों ने पाइपलाइन में कुछ स्थानों पर लीकेज की शिकायत भी की है।
ग्राम प्रधान पुष्पा ने समस्या को गंभीरता से लेते हुए 30 जुलाई को अपर जिलाधिकारी समेत नमामि गंगे से जुड़े अधिकारियों को पत्र भेजकर क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने की मांग की थी, लेकिन अब तक सड़क की स्थायी मरम्मत नहीं हो सकी है। ग्रामीणों ने गड्ढों और जलभराव वाले स्थानों पर गिट्टी डालकर तत्काल रास्ता सुचारु कराने की मांग की है।