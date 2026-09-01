सोनभद्र में 56 किलो गांजा के साथ अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार, कार समेत 35 लाख की बरामदगी
सोनभद्र में दुद्धी पुलिस और एसओजी ने 'ऑपरेशन शुद्धि' के तहत एक अंतरराज्यीय गांजा तस्कर ऋषभ सिंह को गिरफ्तार किया। ...और पढ़ें
HighLights
दुद्धी पुलिस ने अंतरराज्यीय गांजा तस्कर ऋषभ सिंह को पकड़ा।
लगभग 56 किलो गांजा और 35 लाख की संपत्ति जब्त।
आरोपी पर चोरी, लूट, हत्या के 11 मुकदमे दर्ज।
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। आपरेशन शुद्धि के तहत दुद्धी पुलिस और एसओजी टीम ने मंगलवार को अंतरराज्यीय गांजा तस्करी गिरोह से जुड़े एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 53 बंडलों में 55.989 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। तस्करी में प्रयुक्त वरना कार, मोबाइल फोन और 10 हजार रुपये की एटीएम निकासी से संबंधित पर्ची भी मिली।
कुल बरामदगी की कीमत करीब 35 लाख रुपये आंकी गई है। म्योरपुर तिराहा पर वाहनों की जांच के दौरान पुलिस को विंढमगंज की ओर से आ रही सफेद कार पर संदेह हुआ। रुकने का इशारा करने पर चालक कार लेकर रजखड़ की ओर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर रजखड़ घाटी के पास घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया।
डिग्गी की तलाशी में खाकी टेप में लिपटे गांजे के 53 बंडल मिले। पकड़े गए आरोपित की पहचान 25 वर्षीय ऋषभ सिंह उर्फ रिशु सिंह निवासी अलीपुर, थाना कासिमपुर, हरदोई के रूप में हुई। पूछताछ में उसने बताया कि ओड़िसा के बोध क्षेत्र से गांजा खरीदकर झारखंड व छत्तीसगढ़ के रास्ते सोनभद्र होते हुए लखनऊ के मटियारी व चिनहट में सप्लाई करता था।
गिरोह के सदस्य वाट्स ऐप काल से संपर्क करते थे। पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। प्रभारी निरीक्षक विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में मुकदमा दर्ज कर आरोपित को न्यायालय भेजा गया। पुलिस के अनुसार उसके विरुद्ध लखनऊ व बाराबंकी के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, हत्या समेत 11 मुकदमे दर्ज हैं।