सोनभद्र में 56 किलो गांजा के साथ अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार, कार समेत 35 लाख की बरामदगी

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। आपरेशन शुद्धि के तहत दुद्धी पुलिस और एसओजी टीम ने मंगलवार को अंतरराज्यीय गांजा तस्करी गिरोह से जुड़े एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 53 बंडलों में 55.989 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। तस्करी में प्रयुक्त वरना कार, मोबाइल फोन और 10 हजार रुपये की एटीएम निकासी से संबंधित पर्ची भी मिली।

कुल बरामदगी की कीमत करीब 35 लाख रुपये आंकी गई है। म्योरपुर तिराहा पर वाहनों की जांच के दौरान पुलिस को विंढमगंज की ओर से आ रही सफेद कार पर संदेह हुआ। रुकने का इशारा करने पर चालक कार लेकर रजखड़ की ओर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर रजखड़ घाटी के पास घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया।

डिग्गी की तलाशी में खाकी टेप में लिपटे गांजे के 53 बंडल मिले। पकड़े गए आरोपित की पहचान 25 वर्षीय ऋषभ सिंह उर्फ रिशु सिंह निवासी अलीपुर, थाना कासिमपुर, हरदोई के रूप में हुई। पूछताछ में उसने बताया कि ओड़िसा के बोध क्षेत्र से गांजा खरीदकर झारखंड व छत्तीसगढ़ के रास्ते सोनभद्र होते हुए लखनऊ के मटियारी व चिनहट में सप्लाई करता था।