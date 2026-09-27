सोनभद्र में वेतन और सुविधाओं की मांग को लेकर अनुदेशकों ने किया प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। परिषदीय अनुदेशक उत्थान समिति के बैनर तले अनुदेशक शिक्षकों ने रविवार को जिलाधिकारी कार्यालय परिसर स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन कर न्याय की गुहार लगाई। अनुदेशकों ने शासन से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराने और लंबित मांगों पर शासनादेश जारी करने की मांग की।

जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार राय ने कहा कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशक शिक्षक पिछले 14 वर्षों से अपने विधिक एवं मौलिक अधिकारों से वंचित हैं। समिति के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने चार फरवरी 2026 को 46 पृष्ठ के निर्णय में अनुदेशक शिक्षकों को नियमित शिक्षक मानते हुए बकाया एरियर, शिक्षकों के समान वेतन और अन्य सुविधाएं दिए जाने का आदेश दिया है।

सरकार की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका भी सर्वोच्च न्यायालय खारिज कर चुका है। इसके बावजूद आदेश के अनुपालन में अब तक शासनादेश जारी नहीं हुआ है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि कई बार ज्ञापन और पैरवी के बाद भी समाधान नहीं हुआ, जिससे अनुदेशकों में निराशा है।