जागरण संवाददाता, हाथीनाला (सोनभद्र)। चोपन थाना क्षेत्र के कोटा ग्राम पंचायत के टोला पतगढ़ी निवासी 30 वर्षीय युवक राजेश कुमार गौंड़ का शव उसके ही घर के बाहर बारजे से लटकता मिला। बारजा में लगे छड़ से उसका शव गमछे के सहारे लटक रहा था। मृतक के पिता सिंह लाल गोंड़ ने रात में ही शव देख स्वजन और पुलिस को जानकारी दी।

मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक ने दो विवाह किया था। उसका पहली पत्नी से खाना खाने के लिए फोन न करने को लेकर रात में विवाद हुआ था। राजेश की दो शादी हुई थी। उसकी पहली शादी वर्ष 2018 में घोरावल निवासी सुनीता देवी से हुई थी। वर्ष 2023 में उसका भी शव उसके ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता मिला था।

उसकी दो पुत्रियां छह वर्ष की राधा कुमारी और चार वर्ष की मधु है। अभी छह माह पूर्व ही राजेश ने दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के झारोखुर्द गांव निवासी शांति देवी के साथ शादी की थी। राजेश डाला के खदान में कंम्प्रेशर ट्रैक्टर आपरेटर के रूप में मजदूरी करता था। वह शनिवार को डाला से काम करके घर वापस गया था और पति-पत्नी के बीच खाना खाने के लिए फोन न करने पर दोनों में कहासुनी हो गई।

राजेश इसके बाद घर से बाहर चला गया। बहुत देर होने पर घर में खाना खाने वापस जब नहीं आया तो उसकी तलाश करने के लिए स्वजन घर से बाहर निकले। इस दौरान स्वजन ने देखा कि राजेश कुमार का शव बारजे से लोहे के एंगल से लटकते हुए मिला। मृतक घर का चौथे नम्बर का बेटा था।