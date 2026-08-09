सोनभद्र में पाही पर जाने के विवाद में पुत्र ने पिता पर कुल्हाड़ी से किया हमला, हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, दुद्धी (सोनभद्र)। ग्राम पंचायत गुलालझरिया के कर्री गांव में रविवार दोपहर लगभग 12 बजे पाही पर जाने के विवाद में पुत्र ने कुल्हाड़ी से हमला कर पिता 50 वर्षीय नरेश पाल को घायल कर दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने पर चिकित्सक ने उसे रेफर कर दिया।

कर्री गांव निवासी नरेश पाल दोपहर में घर पर था। उसका पुत्र पाही पर जा रहा था। उसने उसे रोका तो पुत्र ने उसकी पिटाई कर दी। पिता ने विरोध किया तो उसके पैर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पीआरवी 112 टीम के जवान मौके पर पहुंचे।