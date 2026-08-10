Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
    News

    सोनभद्र में ब्रेक फेल होने से मारकुंडी घाटी में अनियंत्रित हुई बच्‍चों से भरी स्कूली बस, फ‍िर जो हुआ वह चमत्‍कार ही कहा जाएगा

    By mukesh srivastava Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 10 Aug 2026 04:24 PM (IST)

    सोनभद्र की मारकुंडी घाटी में एक स्कूली बस का ब्रेक फेल हो गया, लेकिन चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। बस में सवार सभी बच्चे सुरक्षित रहे, जिससे अभ ...और पढ़ें

    सोनभद्र में स्कूली बस का ब्रेक फेल, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा।

    सोनभद्र में स्कूली बस का ब्रेक फेल, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा।

    HighLights

    1. मारकुंडी घाटी में स्कूली बस का ब्रेक फेल हुआ।

    2. चालक की सूझबूझ से सभी बच्चे सुरक्षित बच गए।

    3. अभिभावकों ने पुरानी बसों की जांच की मांग उठाई।

    जागरण संवाददाता, (गुरमा) सोनभद्र। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के मारकुंडी घाटी में सोमवार दोपहर स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चों को लेकर जा रही एक स्कूली बस का ब्रेक फेल हो गया। बस अनियंत्रित होकर घाटी से टकरा गई। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया और बस में सवार सभी बच्चे सुरक्षित बच गए।

    जानकारी के अनुसार हरि सेवानंद स्कूल की बस छुट्टी के बाद मारकुंडी, सलखन, पटवध, चोपन समेत अन्य क्षेत्रों के बच्चों को उनके घर छोड़ने जा रही थी। मारकुंडी पुरानी घाटी के दुर्गा मंदिर के पास दूसरे मोड़ पर उतरते समय अचानक बस का ब्रेक फेल हो गया। चालक ने तत्परता दिखाते हुए बस को घाटी की ओर मोड़कर टकराते हुए रोक दिया।

    घटना के बाद सभी बच्चों को दूसरी बस से सुरक्षित उनके घर पहुंचाया गया। बच्चों के सुरक्षित होने की जानकारी मिलते ही अभिभावकों ने राहत की सांस ली। हालांकि, अभिभावकों ने पुरानी स्कूली बसों के संचालन पर चिंता जताते हुए वाहनों की जांच कराने तथा पुरानी बसों की जगह नई बसों का संचालन कराने की मांग की है।

    मारकुंडी घाटी को हादसों की घाटी कहा जाता है क्‍योंकि यहां पर तीखे मोड़ और अचानक ढलान वाहनों के ब्रेक फेल होने की पर‍िस्‍थ‍ित‍ि पैदा करती है। ऐसे में हर सप्‍ताह यहां हादसा होना आम है। ऐसे में बच्‍चों से भरी बस हादसे के बाद भी सुरक्ष‍ित बच जाना अभ‍िभावकों के ल‍िए किसी चमत्‍कार से कम नहीं है। 

    खबरें और भी