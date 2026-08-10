सोनभद्र में पेट्रोल पंप से निकली बाइक ने मारी टक्कर, हाइवा के नीचे आई दूसरी बाइक

जागरण संवाददाता, दुद्धी (सोनभद्र)। दुद्धी कोतवाली क्षेत्र में एनएच-39 पर जाबर-खजुरी पेट्रोल पंप के सामने सोमवार सुबह करीब नौ बजे तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से बड़ा हादसा होते-होते बच गया। पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेकर निकली प्लेटिना बाइक ने सड़क से गुजर रही हीरो बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।

इससे हीरो बाइक सवार तीन लोग सड़क पर गिर पड़े। इसी दौरान सामने से आ रहे हाइवा चालक ने तत्परता दिखाते हुए ब्रेक लगा दिया। बाइक सवारों ने भी सूझबूझ दिखाते हुए तत्काल बाइक से दूर छलांग लगा दी। इससे उनकी जान बच गई, हालांकि बाइक हाइवा के अगले पहिये के नीचे आकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

खजुरी निवासी 19 वर्षीय बिट्टू पुत्र राजू अपने भाई सुहेल और एक रिश्तेदार के साथ दुद्धी से खजुरी की ओर जा रहा था। इसी दौरान पेट्रोल पंप से निकली प्लेटिना बाइक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद प्लेटिना चालक बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गया।