जागरण संवाददाता, गोविंदपुर (सोनभद्र)। म्योरपुर थाना क्षेत्र के काचन गांव में एक पति ने अपनी पत्नी पर बाल्टी से ताबड़-तोड़ वार कर दिया। इस हमले में पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई और पति मौके से फरार हो गया। घटना के समय परिजन धान की रोपाई करने जा रहे थे।

जब उन्होंने चीख-पुकार सुनी, तो वे तुरंत घर लौटे और घायल 30 वर्षीय पनमति, जो संतलाल की पत्नी थी, को म्योरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले गए। सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद, पनमति की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश, रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इस घटना ने गांव में हड़कंप मचा दिया है और स्थानीय लोग इस तरह की हिंसा की निंदा कर रहे हैं।