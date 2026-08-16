सोनभद्र में पति ने बाल्टी से पीट-पीटकर पत्नी की हत्या कर दी, मौके से हो गया फरार
सोनभद्र के म्योरपुर थाना क्षेत्र के काचन गांव में एक पति ने बाल्टी से पीटकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल पत्नी पनमति की जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई, पुलिस मामले की जांच कर रही है।
HighLights
पति ने बाल्टी से पत्नी पर ताबड़तोड़ वार किए।
घायल पत्नी पनमति की अस्पताल ले जाते समय मौत।
पुलिस फरार पति की तलाश में जुटी, जांच जारी।
जागरण संवाददाता, गोविंदपुर (सोनभद्र)। म्योरपुर थाना क्षेत्र के काचन गांव में एक पति ने अपनी पत्नी पर बाल्टी से ताबड़-तोड़ वार कर दिया। इस हमले में पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई और पति मौके से फरार हो गया। घटना के समय परिजन धान की रोपाई करने जा रहे थे।
जब उन्होंने चीख-पुकार सुनी, तो वे तुरंत घर लौटे और घायल 30 वर्षीय पनमति, जो संतलाल की पत्नी थी, को म्योरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले गए। सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद, पनमति की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश, रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इस घटना ने गांव में हड़कंप मचा दिया है और स्थानीय लोग इस तरह की हिंसा की निंदा कर रहे हैं।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार पति की तलाश की जा रही है। इस घटना ने घरेलू हिंसा के मुद्दे को एक बार फिर से उजागर किया है, जो समाज में एक गंभीर समस्या बनी हुई है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वे मामले की गंभीरता को समझते हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।