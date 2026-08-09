सोनभद्र में बल्कर ने साइकिल सवार किशोर को सौ मीटर घसीटा, क्षत-विक्षत हुआ शरीर

जागरण संवाददाता हाथीनाला (सोनभद्र)। चोपन थाना क्षेत्र के तेलगुडवा में एक पेट्रोल पंप के पास रविवार की शाम करीब चार बजे बल्कर (ट्रक) ने साइकिल सवार कोटा ग्राम पंचायत के झपरहवां टोला निवासी 12 वर्षीय शिवमंगल को चपेट में ले लिया। उसे करीब सौ मीटर दूर तक घसीटा। इससे उसका शरीर कटकर क्षत-विक्षत हो गया। घटना के बाद बल्कर समेत चालक फरार हो गया।

हालांकि कुछ दूर पर पुलिस ने बल्कर पकड़ लिया जबकि उसका चालक फरार हो गया। किशोर के साथ मौजूद दो अन्य किशोर बाल-बाल बच गए। घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने लोगों को समझाकर शव कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी।

झपरहवां टोला निवासी शिवमंगल, आशीष कुमार और रूपेश तेलगुड़वा में मजदूरी करते थे। तीनों एक ही साइकिल पर सवार होकर रविवार को दोपहर मजदूरी लेने गए थे। वहां से लौटते समय पेट्रोल पंप के पास पीछे से आ रहे बल्कर ने साइकिल में साइड से धक्का मार दिया।