सोनभद्र में पत्नी की मौत के दूसरे दिन जंगल में फंदे पर लटकता मिला पति का शव

जागरण संवाददाता, सिंगरौली (सोनभद्र)। बरका चौकी क्षेत्र में पति-पत्नी की मौत के बाद तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोमवार को पत्नी चंद्रवती साकेत का शव उसके ही घर में फंदे से लटकता मिला था। उसके बाद से पति डिप्रेशन में था। घटना के दूसरे दिन मंगलवार सुबह पति संतोष साकेत का शव भी कठदहा के जंगल में फंदे पर लटकता मिला।

पत्नी कठदहा गांव और पति पुरैल गांव का निवासी था। दोनों की शादी 2015 में हुई थी। दंपती के पीछे तीन छोटी बेटियां, एक बेटा और एक बुजुर्ग मां हैं। पत्नी की मौत के बाद उसके मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना, मारपीट तथा हत्या का आरोप लगाया था। मंगलवार को पति का शव मिलने के बाद उसके परिजनों ने भी पत्नी के मायके पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है।