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छत्तीसगढ़ और झारखंड में भारी बारिश से उफान पर कनहर बांध का 12 फाटक खोलकर पानी की निकासी जारी

By mukesh srivastava Edited By: Abhishek sharma
Updated: Tue, 01 Sep 2026 11:27 AM (IST)

छत्तीसगढ़ और झारखंड में भारी बारिश के कारण कनहर नदी में पानी का तेज बहाव है, जिससे अमवार स्थित कनहर ...और पढ़ें

कनहर बांध से पानी की निकासी जारी, निचले इलाकों में अलर्ट।

कनहर बांध से पानी की निकासी जारी, निचले इलाकों में अलर्ट।

HighLights

  1. कनहर बांध का जलस्तर 262.500 मीटर तक पहुंचा।

  2. बांध के 12 स्पिलवे गेट 2-2 मीटर तक खोले गए।

  3. निचले तटीय क्षेत्रों में रहने वालों के लिए अलर्ट जारी।

दुद्धी (सोनभद्र) दुद्धी,अमवार। छत्तीसगढ़ और झारखंड के ऊपरी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कनहर नदी में पानी की आवक बेहद तेज हो गई है। पानी के भारी इनफ्लो के चलते दुद्धी तहसील अंतर्गत अमवार स्थित कनहर सिंचाई परियोजना के जलस्तर में तेजी से इजाफा हुआ है और बांध का वाटर लेवल 262.500 मीटर तक पहुंच गया है।

बढ़ते जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए आज बांध के कुल 12 स्पिलवे गेट (गेट संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 एवं 16) को 2-2 मीटर की ऊंचाई तक खोलकर तेजी से पानी निकाला जा रहा है। कल की तुलना में आज 2 अतिरिक्त फाटक खोलकर पानी का डिस्चार्ज बढ़ाया गया है।

अधिकारियों की टीम मुस्तैद, जान-माल की सुरक्षा के लिए अलर्ट जारी
मामले की जानकारी देते हुए एक्सियन विनोद कुमार ने बताया कि छत्तीसगढ़ और झारखंड में लगातार जारी बरसात की वजह से बांध में पानी का आवक काफी तेज हो चुका है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विभाग की पूरी टीम कन्हर बांध पर चौबीसों घंटे पैनी नजर बनाए हुए है।

उन्होंने निचले तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से अपील की है कि वे नदी के किनारे से बिल्कुल दूर रहें ताकि किसी भी प्रकार के जान-माल के नुकसान से बचा जा सके। प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से तटीय गांवों और डूब क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।