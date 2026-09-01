छत्तीसगढ़ और झारखंड में भारी बारिश से उफान पर कनहर बांध का 12 फाटक खोलकर पानी की निकासी जारी

दुद्धी (सोनभद्र) दुद्धी,अमवार। छत्तीसगढ़ और झारखंड के ऊपरी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कनहर नदी में पानी की आवक बेहद तेज हो गई है। पानी के भारी इनफ्लो के चलते दुद्धी तहसील अंतर्गत अमवार स्थित कनहर सिंचाई परियोजना के जलस्तर में तेजी से इजाफा हुआ है और बांध का वाटर लेवल 262.500 मीटर तक पहुंच गया है।

बढ़ते जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए आज बांध के कुल 12 स्पिलवे गेट (गेट संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 एवं 16) को 2-2 मीटर की ऊंचाई तक खोलकर तेजी से पानी निकाला जा रहा है। कल की तुलना में आज 2 अतिरिक्त फाटक खोलकर पानी का डिस्चार्ज बढ़ाया गया है।

अधिकारियों की टीम मुस्तैद, जान-माल की सुरक्षा के लिए अलर्ट जारी

मामले की जानकारी देते हुए एक्सियन विनोद कुमार ने बताया कि छत्तीसगढ़ और झारखंड में लगातार जारी बरसात की वजह से बांध में पानी का आवक काफी तेज हो चुका है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विभाग की पूरी टीम कन्हर बांध पर चौबीसों घंटे पैनी नजर बनाए हुए है।