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सोनभद्र में भारी बार‍िश, कनहर बांध के तीन गेट खोले, तेजी से बढ़ रहा जलस्तर

By Prashant Kumar Shukla Edited By: Abhishek sharma
Updated: Wed, 19 Aug 2026 11:10 AM (IST)

सोनभद्र में कनहर बांध के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश से जलस्तर तेजी से बढ़ा, जिसके बाद एहतियातन बांध के तीन गेट खोल दिए गए हैं। सिंचाई विभाग 24 घंटे जलस्तर पर निगरानी रख रहा है और निचले इलाकों के ग्रामीणों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है।

सोनभद्र में भारी बारिश के बाद कनहर बांध के तीन गेट खुले जलस्तर में तेजी से वृद्धि।

सोनभद्र में भारी बारिश के बाद कनहर बांध के तीन गेट खुले जलस्तर में तेजी से वृद्धि।

HighLights

  1. कनहर बांध के गेट नंबर दो, तीन, चार खोले गए।

  2. लगातार बारिश से बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है।

  3. निचले इलाकों के ग्रामीणों को सतर्क रहने की हिदायत।

जागरण संवाददाता, दुद्धी (सोनभद्र)। अमवार स्थित कनहर बांध के कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश और पानी की बढ़ती आवक से बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पानी के बढ़ते दबाव को देखते हुए सिंचाई विभाग व स्थानीय प्रशासन ने एहतियातन बांध के गेट नंबर दो, तीन और चार खोल दिए हैं।

इन फाटकों से भारी मात्रा में पानी की निकासी की जा रही है।सिंचाई परियोजना के जेई नंदलाल ने बताया कि बुधवार को बांध का जलस्तर 262.700 मीटर तक पहुंच गया है। ऊपरी इलाकों के साथ छत्तीसगढ़ और झारखंड में हो रही बारिश से पानी की आवक लगातार बनी हुई है। जलस्तर में इसी तरह वृद्धि जारी रही तो स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए अन्य फाटक भी खोले जा सकते हैं।

जलस्तर और पानी की आवक पर संबंधित विभाग के अधिकारी 24 घंटे निगरानी रख रहे हैं। बांध के गेट खुलने से कनहर नदी में पानी का प्रवाह तेज हो गया है। इसे देखते हुए प्रशासन ने निचले इलाकों और तटवर्ती गांवों के ग्रामीणों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। लोगों से नदी के आसपास और डूब क्षेत्र में जाने से बचने की अपील की गई है।