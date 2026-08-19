जागरण संवाददाता, दुद्धी (सोनभद्र)। अमवार स्थित कनहर बांध के कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश और पानी की बढ़ती आवक से बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पानी के बढ़ते दबाव को देखते हुए सिंचाई विभाग व स्थानीय प्रशासन ने एहतियातन बांध के गेट नंबर दो, तीन और चार खोल दिए हैं।

इन फाटकों से भारी मात्रा में पानी की निकासी की जा रही है।सिंचाई परियोजना के जेई नंदलाल ने बताया कि बुधवार को बांध का जलस्तर 262.700 मीटर तक पहुंच गया है। ऊपरी इलाकों के साथ छत्तीसगढ़ और झारखंड में हो रही बारिश से पानी की आवक लगातार बनी हुई है। जलस्तर में इसी तरह वृद्धि जारी रही तो स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए अन्य फाटक भी खोले जा सकते हैं।