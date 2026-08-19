सोनभद्र में बिजुल नदी के उफान से भारी नुकसान, ग्रामीणों ने पत्थर डालकर बनाया अस्थायी रास्ता

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। तेज बारिश से बिजुल नदी उफान पर आ गई है। नदी के रौद्र रूप के कारण गायघाट, चंदौली, टुसगांव, टापू, खरहरा और महलपुर आदि तटवर्ती गांवों में पानी भरने से अरहर, ज्वार, मक्का व धान समेत खरीफ की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। सबसे अधिक परेशानी गायघाट-घटिहटा संपर्क मार्ग पर बनी हुई है।

तेज बहाव से रपटा एक तरफ से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। बुधवार सुबह सूचना पर घटिहटा गांव पहुंचने के लिए डायल 112 की पुलिस टीम भी आई, लेकिन क्षतिग्रस्त मार्ग के कारण वाहन को वापस लौटना पड़ा। पुलिसकर्मियों को गांव पहुंचने के लिए कई किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ा। इससे ग्रामीणों की परेशानी का अंदाजा लगाया जा सकता है।