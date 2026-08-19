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सोनभद्र में बिजुल नदी के उफान से भारी नुकसान, ग्रामीणों ने पत्थर डालकर बनाया अस्थायी रास्ता

By Prashant Kumar Shukla Edited By: Abhishek sharma
Updated: Wed, 19 Aug 2026 11:19 AM (GMT+05:30)

सोनभद्र में तेज बारिश से बिजुल नदी उफान पर है, जिससे तटवर्ती गांवों में खरीफ फसलों को भारी नुकसान हुआ है और गायघाट-घटिहटा संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो ...और पढ़ें

HighLights

  1. बिजुल नदी में उफान से खरीफ फसलों को भारी नुकसान।

  2. गायघाट-घटिहटा संपर्क मार्ग का रपटा पूरी तरह क्षतिग्रस्त।

  3. ग्रामीणों ने पत्थर डालकर बनाया अस्थायी बाइक रास्ता।

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। तेज बारिश से बिजुल नदी उफान पर आ गई है। नदी के रौद्र रूप के कारण गायघाट, चंदौली, टुसगांव, टापू, खरहरा और महलपुर आदि तटवर्ती गांवों में पानी भरने से अरहर, ज्वार, मक्का व धान समेत खरीफ की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। सबसे अधिक परेशानी गायघाट-घटिहटा संपर्क मार्ग पर बनी हुई है।

तेज बहाव से रपटा एक तरफ से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। बुधवार सुबह सूचना पर घटिहटा गांव पहुंचने के लिए डायल 112 की पुलिस टीम भी आई, लेकिन क्षतिग्रस्त मार्ग के कारण वाहन को वापस लौटना पड़ा। पुलिसकर्मियों को गांव पहुंचने के लिए कई किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ा। इससे ग्रामीणों की परेशानी का अंदाजा लगाया जा सकता है।

पानी कम होने के बाद ग्रामीणों ने आपसी प्रयास से पत्थर डालकर अस्थायी रास्ता तैयार किया है। फिलहाल इस रास्ते से केवल बाइक और साइकिल ही निकल पा रही हैं। एंबुलेंस, ट्रैक्टर समेत अन्य बड़े वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से तत्काल रपटे की मरम्मत कराने तथा फसलों के नुकसान का सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग की है।