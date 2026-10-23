जागरण संवाददाता, अनपरा (सोनभद्र)। प्रेमी से शादी करने की जिद में एक युवती फिर से शुक्रवार की अपराह्न अनपरा तापीय परियोजना के आवासीय परिसर स्थित शापिंग सेंटर के समीप टावर पर चढ़ गई। युवती के दूसरी बार टावर पर चढ़ने से मौके पर भारी भीड़ जुट गई। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिसकर्मी मौके पर डटे रहे।

बीना बस स्टैंड निवासी 19 वर्षीय युवती का रेणुसागर निवासी दूसरे समुदाय के एक युवक से प्रेम प्रसंग है। युवती उससे शादी करना चाहती है। गत 12 अक्टूबर को वह शादी की जिद में टावर पर चढ़ गई थी। उस समय पुलिस ने काफी समझा-बुझाकर उसे नीचे उतारा था। बाद में युवती को नारी निकेतन भेज दिया गया था।