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सोनभद्र में घाघर नदी के तेज बहाव में तीसरी बार बह गया जेल मार्ग, बस्तियां जलमग्न होने से पलायन की नौबत

By mukesh srivastava Edited By: Abhishek sharma
Updated: Tue, 01 Sep 2026 01:53 PM (IST)

सोनभद्र के गुरमा-मारकुंडी क्षेत्र में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। घाघर नदी के तेज बहाव में मारकुंडी जेल ...और पढ़ें

सोनभद्र में मूसलाधार बारिश से हाहाकार, घाघर नदी ने जेल मार्ग को तीसरी बार बहाया, बस्तियां डूबीं।

सोनभद्र में मूसलाधार बारिश से हाहाकार, घाघर नदी ने जेल मार्ग को तीसरी बार बहाया, बस्तियां डूबीं।

HighLights

  1. तीन दिनों की मूसलाधार बारिश से सोनभद्र में जनजीवन अस्त-व्यस्त।

  2. घाघर नदी के तेज बहाव में जेल मार्ग तीसरी बार बहा।

  3. कई बस्तियां जलमग्न, आवागमन और रोजमर्रा की जरूरतें बाधित।

जागरण संवाददाता, गुरमा (सोनभद्र)। चोपन थाना क्षेत्र के गुरमा-मारकुंडी इलाके में तीन दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। ताल-तलैया और नदी-नाले उफान पर हैं। घाघर बैराज का बांध खोले जाने से घाघर नदी का जलस्तर और बहाव तेजी से बढ़ गया है। इसकी वजह से न‍िचले इलाकों में दुश्‍वार‍ियां बढ़ गई हैं। 

तेज बहाव की चपेट में आने से मारकुंडी जिला जेल को जोड़ने वाला मुख्य वैकल्पिक संपर्क मार्ग तीसरी बार टूटकर बह गया। मार्ग बंद होने से ग्रामीणों, स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। सलखन गांधी स्मारक निधि से दीपचंद भारती के घर तक का बस्ती क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न हो गया है। इसकी वजह से लोगों की जान सांसत में आ चुकी है। 

घरों में पानी भरने से लोगों के सामने सुरक्षित स्थान तक पहुंचने और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने की चुनौती है। मारकुंडी मुख्य राजमार्ग स्थित अवई-ओबरी बस्ती में भी पानी भर गया है। वाराणसी-शक्तिनगर मुख्य मार्ग पर कई स्थानों पर तेज बहाव शुरू होने से वाहनों के आवागमन में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल राहत और वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की मांग की है।