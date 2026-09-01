सोनभद्र में घाघर नदी के तेज बहाव में तीसरी बार बह गया जेल मार्ग, बस्तियां जलमग्न होने से पलायन की नौबत

जागरण संवाददाता, गुरमा (सोनभद्र)। चोपन थाना क्षेत्र के गुरमा-मारकुंडी इलाके में तीन दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। ताल-तलैया और नदी-नाले उफान पर हैं। घाघर बैराज का बांध खोले जाने से घाघर नदी का जलस्तर और बहाव तेजी से बढ़ गया है। इसकी वजह से न‍िचले इलाकों में दुश्‍वार‍ियां बढ़ गई हैं।

तेज बहाव की चपेट में आने से मारकुंडी जिला जेल को जोड़ने वाला मुख्य वैकल्पिक संपर्क मार्ग तीसरी बार टूटकर बह गया। मार्ग बंद होने से ग्रामीणों, स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। सलखन गांधी स्मारक निधि से दीपचंद भारती के घर तक का बस्ती क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न हो गया है। इसकी वजह से लोगों की जान सांसत में आ चुकी है।