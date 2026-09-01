चार दिन में ओबरा परियोजना की चार इकाइयां बंद, बिजली उत्पादन को लगा झटका

जागरण संवाददाता, ओबरा (सोनभद्र)। प्रदेश की प्रमुख बिजली परियोजनाओं में शामिल ओबरा तापीय परियोजना में लगातार इकाइयों के बंद होने से विद्युत उत्पादन प्रभावित हुआ है। बीते चार दिनों में बी थर्मल पावर स्टेशन की चार इकाइयों से एक-एक कर उत्पादन ठप हो गया।

इससे प्रदेश की बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर भी असर पड़ा। आपूर्ति व्यवस्था को संभालने के लिए बिजली प्रबंधन को प्रभावित क्षेत्रों में महंगी दरों पर बिजली खरीदनी पड़ी। हालांकि परियोजना प्रबंधन ने बंद हुई चार इकाइयों में से दो इकाइयों को मंगलवार तड़के चालू कर दिया। अन्य दो इकाइयों को चालू करने के लिए इंजीनियरों और तकनीकी टीम का प्रयास जारी है।