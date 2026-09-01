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चार दिन में ओबरा परियोजना की चार इकाइयां बंद, बिजली उत्पादन को लगा झटका

By mukesh srivastava Edited By: Abhishek sharma
Updated: Tue, 01 Sep 2026 05:33 PM (GMT+05:30)

ओबरा तापीय परियोजना में बीते चार दिनों में चार इकाइयों के बंद होने से विद्युत उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ ...और पढ़ें

ओबरा परियोजना में बिजली उत्पादन को झटका, चार इकाइयां बंद होने से आपूर्ति प्रभावित।

ओबरा परियोजना में बिजली उत्पादन को झटका, चार इकाइयां बंद होने से आपूर्ति प्रभावित।

HighLights

  1. ओबरा तापीय परियोजना की चार इकाइयां बंद हुईं।

  2. विद्युत उत्पादन और आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई।

  3. दो इकाइयां पुनः चालू, अन्य के प्रयास जारी।

जागरण संवाददाता, ओबरा (सोनभद्र)। प्रदेश की प्रमुख बिजली परियोजनाओं में शामिल ओबरा तापीय परियोजना में लगातार इकाइयों के बंद होने से विद्युत उत्पादन प्रभावित हुआ है। बीते चार दिनों में बी थर्मल पावर स्टेशन की चार इकाइयों से एक-एक कर उत्पादन ठप हो गया।

इससे प्रदेश की बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर भी असर पड़ा। आपूर्ति व्यवस्था को संभालने के लिए बिजली प्रबंधन को प्रभावित क्षेत्रों में महंगी दरों पर बिजली खरीदनी पड़ी। हालांकि परियोजना प्रबंधन ने बंद हुई चार इकाइयों में से दो इकाइयों को मंगलवार तड़के चालू कर दिया। अन्य दो इकाइयों को चालू करने के लिए इंजीनियरों और तकनीकी टीम का प्रयास जारी है।

28 अगस्त की रात करीब आठ बजे 'बी' थर्मल पावर स्टेशन की 13 वीं इकाई ब्वायलर ट्यूब लीकेज के कारण बंद हो गई। इसके बाद 30 अगस्त की रात 10:40 बजे इकाई संख्या नौ भी ब्वायलर ट्यूब लीकेज के कारण बंद हो गई। लगातार दो इकाइयों के बंद होने से परियोजना के उत्पादन में भारी गिरावट दर्ज की गई।