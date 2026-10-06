जागरण संवाददाता, दुद्धी (सोनभद्र)। दुद्धी-आश्रम मार्ग पर झारोकला गांव के पास मंगलवार की सुबह करीब नौ बजे बाइक सवार ने स्कूल जा रहे चार छात्र-छात्राओं को पीछे से टक्कर मार दिया। इससे कटौंधी गांव निवासी कक्षा छह का छात्र विजय कुशवाहा, उसका भाई अजय कुमार, 10वीं की छात्रा सीता और आठवीं की छात्रा सीमा घायल हो गए।

दुर्घटना झारोकला स्थित उच्च माध्यमिक (सरकारी) विद्यालय से महज एक किलोमीटर पहले हुई। सूचना पर तत्काल पहुंची डायल 112 की पुलिस टीम ने एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुद्धी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चारों विद्यार्थियों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। कटौंधी गांव निवासी चारों बच्चे पैदल अपने विद्यालय झारोकला उच्च माध्यमिक विद्यालय जा रहे थे।