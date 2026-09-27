जागरण संवाददाता, सोनभद्र। बाणसागर मुख्य बांध में पानी का आवक बढ़ने और पूर्ण भराव जलस्तर बनाए रखने के लिए रविवार सुबह 10:20 बजे स्पिलवे के 10 रेडियल गेट खोलकर उनकी ओपनिंग बढ़ा दी गई। गेट संख्या 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 व 13 की ओपनिंग दो मीटर से बढ़ाकर 2.50 मीटर कर दी गई। इसके अलावा गेट संख्या चार और पांच को भी 2.50 मीटर तक खोल दिया गया। इससे स्पिलवे के 10 रेडियल गेटों से कुल 5075 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है।

बांध प्रबंधन के अनुसार स्पिलवे और पावर हाउस-03 से सोन नदी में छोड़े जा रहे पानी का कुल प्रवाह 5247.97 क्यूमेक्स हो गया है। आवक में और वृद्धि होने पर पानी का डिस्चार्ज बढ़ाया जा सकता है। इसके चलते सोन नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हुई है। वर्तमान में नदी का जलस्तर 186.9 मीटर दर्ज किया गया है, जबकि खतरे का निशान 171 मीटर है।

बाणसागर के डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में सोन नदी के दोनों किनारों पर रहने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन एवं मैदानी अमले को तटवर्ती आबादी तक सूचना पहुंचाने और लोगों को नदी से पर्याप्त दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से नदी में नहीं जाने की अपील की गई है।