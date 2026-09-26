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सोनभद्र में भारी बार‍िश के बाद कनहर बांध का जलस्तर 263.300 मीटर पहुंचा, 265 मीटर का लक्ष्य पाने के बीच गेट नंबर 9 खोला गया

By Digital Desk Edited By: Abhishek sharma
Published: Sat, 26 Sep 2026 12:03 PM (IST)

सोनभद्र के कनहर बांध का जलस्तर बढ़कर 263.300 मीटर हो गया है, जिसके बाद जल प्रबंधन के लिए गेट नंबर ...और पढ़ें

सोनभद्र के कनहर बांध में जलस्तर 263.300 मीटर पहुंचा, 265 मीटर लक्ष्य की ओर।

सोनभद्र के कनहर बांध में जलस्तर 263.300 मीटर पहुंचा, 265 मीटर लक्ष्य की ओर।

HighLights

  1. कनहर बांध का जलस्तर 263.300 मीटर तक पहुंचा।

  2. जल निकासी के लिए गेट नंबर 9 आधा मीटर खोला गया।

  3. बांध प्रशासन का लक्ष्य 265 मीटर जलस्तर प्राप्त करना।

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। दुद्धी क्षेत्र स्थित अमवार कनहर बांध से जल प्रबंधन को लेकर ताजा रिपोर्ट सामने आई है। बांध के जलस्तर को सुरक्षित और नियंत्रित रखने के उद्देश्य से वर्तमान में केवल गेट नंबर 9 को आधा मीटर (500 मिलीमीटर) तक खोला गया है, जिससे पानी की निकासी की जा रही है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, कन्हर बांध का वाटर लेवल अब बढ़कर 263.300 मीटर के स्तर पर पहुंच चुका है।

बांध प्रशासन इस गर्मी के मौसम में बांध की क्षमता के अनुसार जलस्तर को 265 मीटर के स्तर तक पहुंचाने और वहां पर पानी को रोकने के प्रयास में लगातार जुटा हुआ है। इसके लिए सुरक्षा मानकों और जल प्रवाह का संतुलन बनाते हुए धीरे-धीरे (थोड़ा-थोड़ा करके) वाटर लेवल को बढ़ाया जा रहा है, ताकि निर्धारित 265 मीटर के लक्ष्य को सुरक्षित रूप से हासिल किया जा सके।