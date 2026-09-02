जागरण संवाददाता (रेणुकूट) सोनभद्र। पिपरी स्थित रिहंद बांध में जलस्तर में लगातार वृद्धि को देखते हुए मंगलवार की रात दो और फाटक खोले गए। रात करीब 10 बजे बांध के फाटक संख्या 5 और 9 को खोला गया। इससे पहले बांध के तीन फाटक खुले हुए थे। अब फाटक संख्या 5, 6, 7, 8 और 9 खुले हैं, जिन्हें 16-16 फीट तक खोला गया है।

सिंचाई विभाग के अनुसार, प्रत्येक फाटक से लगभग 11 हजार क्यूसेक पानी की निकासी हो रही है। इस प्रकार, पांच फाटकों से कुल मिलाकर लगभग 55 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके अतिरिक्त, बांध की टरबाइनों के माध्यम से भी लगभग 17,960 क्यूसेक पानी की निकासी जारी है। इस प्रकार, बांध से कुल मिलाकर लगभग 72,960 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, मंगलवार से ही बांध के तीन फाटक खुले थे, लेकिन पानी की आवक लगातार बनी रहने के कारण जलस्तर में कमी आने के बजाय वृद्धि होती रही। जलस्तर में हो रही इस वृद्धि को देखते हुए मंगलवार की रात दो और फाटक खोलने का निर्णय लिया गया। बुधवार की सुबह छह बजे रिहंद बांध का जलस्तर 872.1 फीट दर्ज किया गया।