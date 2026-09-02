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भारी बार‍िश की वजह से रिहंद बांध के पांच फाटक खोले गए, 72,960 क्यूसेक पानी की हो रही निकासी

By mukesh srivastava Edited By: Abhishek sharma
Updated: Wed, 02 Sep 2026 03:56 PM (IST)

रिहंद बांध में जलस्तर बढ़ने के कारण मंगलवार रात दो और फाटक खोले गए, जिससे अब कुल पांच फाटक 16-16 ...और पढ़ें

HighLights

  1. रिहंद बांध के पांच फाटक 16-16 फीट तक खुले।

  2. कुल 72,960 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा।

  3. जलस्तर बढ़ने से रिहंद नदी क्षेत्र में सतर्कता।

जागरण संवाददाता (रेणुकूट) सोनभद्र। पिपरी स्थित रिहंद बांध में जलस्तर में लगातार वृद्धि को देखते हुए मंगलवार की रात दो और फाटक खोले गए। रात करीब 10 बजे बांध के फाटक संख्या 5 और 9 को खोला गया। इससे पहले बांध के तीन फाटक खुले हुए थे। अब फाटक संख्या 5, 6, 7, 8 और 9 खुले हैं, जिन्हें 16-16 फीट तक खोला गया है।

सिंचाई विभाग के अनुसार, प्रत्येक फाटक से लगभग 11 हजार क्यूसेक पानी की निकासी हो रही है। इस प्रकार, पांच फाटकों से कुल मिलाकर लगभग 55 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके अतिरिक्त, बांध की टरबाइनों के माध्यम से भी लगभग 17,960 क्यूसेक पानी की निकासी जारी है। इस प्रकार, बांध से कुल मिलाकर लगभग 72,960 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, मंगलवार से ही बांध के तीन फाटक खुले थे, लेकिन पानी की आवक लगातार बनी रहने के कारण जलस्तर में कमी आने के बजाय वृद्धि होती रही। जलस्तर में हो रही इस वृद्धि को देखते हुए मंगलवार की रात दो और फाटक खोलने का निर्णय लिया गया। बुधवार की सुबह छह बजे रिहंद बांध का जलस्तर 872.1 फीट दर्ज किया गया।

अधिकारियों का कहना है कि बांध में पानी की आवक अभी भी जारी है। ऐसे में जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। यदि पानी की आवक और बढ़ती है और जलस्तर पर दबाव बढ़ता है, तो सुरक्षा और जल प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए अन्य फाटकों को भी खोला जा सकता है। पांच फाटक खुलने के बाद बांध से बड़े पैमाने पर पानी की निकासी होने से रिहंद नदी के बहाव क्षेत्र में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है।