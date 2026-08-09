सोनभद्र में कूलर के शॉर्ट सर्किट से लगी आग, चपेट में आए तीन मासूम, एक रेफर

जागरण संवाददाता, दुद्धी (सोनभद्र)। विंढमगंज थाना क्षेत्र के हरपूरा गांव में शनिवार की रात्रि लगभग आठ बजे कूलर के शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लगने से तीन मासूम बच्चे झुलस गए। परिजन उन्हें आनन फानन में निजी साधन से सीएचसी दुद्धी लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद एक बच्चे को गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

प्राप्‍त जानकारी के अनुसार हरपूरा निवासी पवन के तीनों पुत्र डेढ़ वर्षीय रिंकू और दो माह के नवजात जुड़वा करन व कार्तिक कूलर के सामने सो रहे थे। इसी दौरान कूलर से शॉर्ट सर्किट होकर आग लग गई, जो तेजी से बिस्तर तक फैल गई और तीनों बच्चे आग की चपेट में आ गए। घटना के समय घर के अन्य परिजन दूसरे कमरे में काम कर रहे थे।