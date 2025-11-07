कूटरचित शासनादेश पर फर्जी वेतन भुगतान, तत्कालीन डीआइओएस समेत सात पर मुकदमा

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। शिक्षा विभाग में बड़े फर्जीवाड़े का राजफाश हुआ है। शाहगंज स्थित जंग बहादुर सिंह इंटर कालेज में फर्जी शासनादेश के आधार पर वेतन भुगतान किए जाने के मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) जयराम सिंह ने सात लोगों के खिलाफ मुकदमा राबर्ट्सगंज कोतवाली में दर्ज कराया है।

इनमें तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, वरिष्ठ सहायक, आशुलिपिक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक, लिपिक और तीन सहायक अध्यापक शामिल है।जयराम सिंह ने तहरीर में बताया कि शासन ने स्पष्ट किया है कि पूरा मामला फर्जी है। वेतन भुगतान में नियमों की अनदेखी की गयी है। आदेश के आधार पर कुछ व्यक्तियों को अवैध रूप से नियुक्ति और वेतन भुगतान किया गया था। जांच में फर्जीवाड़ा सामने आने पर तत्कालीन डीआईओएस ने वेतन भुगतान तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया था।