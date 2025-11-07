Language
    कूटरचित शासनादेश पर फर्जी वेतन भुगतान, तत्कालीन डीआइओएस समेत सात पर मुकदमा

    Updated: Fri, 07 Nov 2025 12:29 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसमें कूटरचित शासनादेश के आधार पर फर्जी वेतन भुगतान किया गया। इस मामले में तत्कालीन डीआईओएस सहित सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि आरोपियों ने मिलकर धोखाधड़ी की और सरकारी धन का दुरुपयोग किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) जयराम सिंह ने सात लोगों के खिलाफ मुकदमा राबर्ट्सगंज कोतवाली में दर्ज कराया है।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। शिक्षा विभाग में बड़े फर्जीवाड़े का राजफाश हुआ है। शाहगंज स्थित जंग बहादुर सिंह इंटर कालेज में फर्जी शासनादेश के आधार पर वेतन भुगतान किए जाने के मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) जयराम सिंह ने सात लोगों के खिलाफ मुकदमा राबर्ट्सगंज कोतवाली में दर्ज कराया है।

    इनमें तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, वरिष्ठ सहायक, आशुलिपिक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक, लिपिक और तीन सहायक अध्यापक शामिल है।जयराम सिंह ने तहरीर में बताया कि शासन ने स्पष्ट किया है कि पूरा मामला फर्जी है। वेतन भुगतान में नियमों की अनदेखी की गयी है। आदेश के आधार पर कुछ व्यक्तियों को अवैध रूप से नियुक्ति और वेतन भुगतान किया गया था। जांच में फर्जीवाड़ा सामने आने पर तत्कालीन डीआईओएस ने वेतन भुगतान तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया था।

    मामला वर्तमान में उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। शासन के निर्देश के अनुपालन में डीआईओएस जयराम सिंह ने तत्कालीन डीआईओएस प्रभुराम चौहान, वरिष्ठ सहायक अशोक कुमार, आशुलिपिक अतुल कुमार श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य अमरनाथ दुबे, प्रबंधक हिमांशु सिंह, लिपिक रामानुज शुक्ला तथा सहायक अध्यापक गुलाब, ओमप्रकाश सिंह और राकेश श्रीवास्तव के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराया है। कोतवाल माधव ने बताया कि डीआइओएस के तहरीर पर तत्कालीन डीआइओएस समेत सात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गयी है।