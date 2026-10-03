सोनभद्र के घोरावल में वृद्ध की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, हत्या की जताई आशंका

जागरण संवाददाता, घोरावल (सोनभद्र)। घोरावल कस्बे के वार्ड नंबर 4 में वृद्ध व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जिसे देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक ओम प्रकाश भारद्वाज 62 वर्ष पुत्र स्व रामनिहोर रघुनाथपुर कपसेठी, जिला वाराणसी के रहने वाले हैं। घोरावल क्षेत्र में उन्होंने जमीन ले रखी है।

नगर के वार्ड नंबर 4 में उन्होंने एक भवन बनवाकर एक निजी विद्यालय को किराए पर दिया है। उसी के छत पर ऊपर वाले कमरे में उनकी मौत संदिग्ध हालात में हुई है। उनके दो पुत्र आकाश विकास है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची चौकी इंचार्ज उदय कुशवाहा ने बताया कि आकाश के मुताबिक शुक्रवार की रात तक सब कुछ ठीक-ठाक था। सुबह आकर देखा तो उनके पिताजी बोल नहीं रहे नहीं है।