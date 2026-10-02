जागरण संवाददाता, सोनभद्र। डीएम अंकल, मेरे गांव में नेटवर्क लगवा दीजिए... पापा से बात नहीं हो पाती। हाथ जोड़कर एक मासूम बच्ची आनवी पटेल की यह गुहार इन दिनों इंटरनेट मीडिया पर लोगों के दिल को छू रही है। उसकी आवाज में शिकायत कम और पिता से बात करने की तड़प ज्यादा है।

कुछ सेकंड के इस वीडियो ने सरईगढ़ गांव में मोबाइल नेटवर्क की उस समस्या को सामने ला दिया, जिसे ग्रामीण लंबे समय से झेल रहे हैं। ग्राम सरईगढ़ की बच्ची वीडियो में जिलाधिकारी से भावुक अपील करती दिखाई दे रही है। वह बताती है कि उसके पापा बाहर रहते हैं। गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं आता, इसलिए उनसे फोन पर बात नहीं हो पाती।