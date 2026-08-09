सोनभद्र में दीवार बनाने को लेकर विवाद, मां बेटी की पिटाई, घर पर पथराव

जासं, बभनी (सोनभद्र)। पोखरा गांव में दीवार बनाने को लेकर हुए विवाद में पटीदारों ने मां-बेटी की पिटाई कर दी। आरोप है कि हमलावरों ने घर पर पत्थरबाजी की, जिससे खपरैल का मकान क्षतिग्रस्त हो गया। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हो रहा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता पार्वती ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि शनिवार को दोपहर करीब 12 बजे घर में दीवार बनाने को लेकर पटीदारों से विवाद हुआ। आरोप है कि पोखरा निवासी राम प्रसाद, गुलाब चंद, सुभाष, नंदू और मुकेश ने गाली-गलौज करते हुए लात-घूंसे, लाठी, ईंट और पत्थरों से हमला कर दिया। मारपीट में पार्वती घायल हो गईं।