सोनभद्र में घर के बाहर दिखा मगरमच्छ, वन विभाग ने रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर छोड़ा

जागरण संवाददाता, घोरावल (सोनभद्र)। पड़वनिया गांव में एक व्यक्ति के घर के बाहर सोमवार को छह फीट लंबा मगरमच्छ मिला। वन विभाग की टीम ने उसका रेस्क्यू कर सुरक्षित छोड़ दिया। पोस्ट आफिस के पास अलगू के घर के बाहर मगरमच्छ दिखाई दिया। ग्रामीणों के अनुसार वह पास के नाले से निकलकर घर में घुसने का प्रयास कर रहा था।

मगरमच्छ को देखते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और वन विभाग को सूचना दी गई। वन क्षेत्राधिकारी ज्ञानेश कुमार के निर्देश पर वन्यजीव रक्षक उज्ज्वल पांडेय के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। टीम में ओमप्रकाश, बिंद्रा, रामलखन और राकेश शामिल रहे।