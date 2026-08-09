सोनभद्र में प्राथमिक विद्यालय के पास तालाब में मिला मगरमच्छ, वन विभाग ने पकड़ा

जागरण संवाददाता, घोरावल (सोनभद्र)। भरौली ग्राम में रविवार को एक तालाब मे मगरमच्छ पाया गया, जिसे वन कर्मियों ने पकड़ कर जलाशय में छोड़ा। भरौली ग्राम में प्राथमिक विद्यालय के पास एक तालाब में सुनील सोनकर ने मत्स्य पालन किया है। रविवार को तालाब मे मगरमच्छ मिलने पर ग्रामीणों की भीड़ देखने के लिए जुट गई।

मगरमच्छ मिलने की सूचना वन विभाग को दी गई। जिस पर वन क्षेत्राधिकारी ज्ञानेश कुमार के निर्देश पर वन विभाग की टीम से वन दारोगा राजन मिश्रा, उज्जवल पांडेय, वन्य जीव रक्षक राहुल, ओमप्रकाश विश्वकर्मा मौके पर पहुंच गए। जानकारी के बाद बढ़ी सक्र‍ियता की वजह से काम जल्‍द ही शुरू हो गया।