प्रेमी के साथ पकड़ी गई विवाहिता का संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता मिला शव

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। मांची थाना क्षेत्र के बाराडाड़ गांव में रविवार की शाम करीब पांच बजे 19 वर्षीय सीमा खरवार का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उसके घर में बड़ेर से साड़ी के सहारे लटकता मिला। घर वालों ने शव लटकता देख मामले की जानकारी पर पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस और फोरेंसिक लैब की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की।

पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है। बाराडाड़ गांव निवासी सीमा खरवार का विवाह तीन माह पूर्व मार्च में मांची गांव निवासी युवक के साथ हुआ था। उसका प्रेम प्रपंच उसके ही गांव के युवक से पूर्व से चल रहा था लेकिन परिवार वालों ने उसका विवाह मांची में कर दिया था।