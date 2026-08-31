प्रेमी के साथ पकड़ी गई विवाहिता का संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता मिला शव
सोनभद्र के बाराडाड़ गांव में 19 वर्षीय विवाहिता सीमा खरवार का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर में फंदे से लटका ...और पढ़ें
HighLights
सोनभद्र में 19 वर्षीय विवाहिता का शव फंदे से लटका मिला।
विवाहिता को रविवार सुबह प्रेमी के साथ देखा गया था।
पुलिस और फोरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। मांची थाना क्षेत्र के बाराडाड़ गांव में रविवार की शाम करीब पांच बजे 19 वर्षीय सीमा खरवार का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उसके घर में बड़ेर से साड़ी के सहारे लटकता मिला। घर वालों ने शव लटकता देख मामले की जानकारी पर पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस और फोरेंसिक लैब की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की।
पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है। बाराडाड़ गांव निवासी सीमा खरवार का विवाह तीन माह पूर्व मार्च में मांची गांव निवासी युवक के साथ हुआ था। उसका प्रेम प्रपंच उसके ही गांव के युवक से पूर्व से चल रहा था लेकिन परिवार वालों ने उसका विवाह मांची में कर दिया था।
रक्षाबंधन के पूर्व वह ससुराल से अपने मायके आ गई थी। रविवार की सुबह वह घर से निकली और कहीं जा रही थी। काफी देर तक न लौटने पर स्वजन ने उसकी तलाश शुरू की तो वह अपने प्रेमी के साथ रायपुर में मिली। इसके बाद से ही विवाद की वजह से माना जा रहा है तनाव में आकर आत्महत्या कर ली है। वहीं परिजनों को सूचना देने के साथ ही पुलिस मामले की विवेचना में जुट गई है।