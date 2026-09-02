सोनभद्र में युवती का शव बबूल तो महिला का शव महुआ के पेड़ पर लटकता मिला

जागरण संवाददाता, हाथीनाला/जुगैल (सोनभद्र)। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में बुधवार को विवाहिता व युवती का शव संदिग्ध परिस्थतियों में पेड़ पर दुपट्टे और साड़ी के फंदे से लटकता मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जुगैल थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सेमिया टोला नवाडीह में 18 वर्षीय खुशबू मंगलवार की शाम किसी काम से घर से बाहर निकली। फिर काफी देर तक वापस नहीं आई तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। जब वह नहीं मिली तो परिजनों ने सोचा, किसी रिश्तेदार के घर गई होगी, लेकिन जब बुधवार सुबह तक कोई पता नहीं चला।

काफी तलाश के बाद उसका शव घर से लगभग पांच सौ मीटर दूर बबुल के पेड़ से दुपट्टा के सहारे लटकता मिला। खुशबू चार बहनों में से तीसरे नंबर पर थी। एक साल पहले कक्षा आठ तक पढ़ाई कर घर में ही रह रही थी।

रक्षाबंधन पर आई थी मायके, महुआ के पेड़ पर लटकता मिला शव उधर, चोपन थाना क्षेत्र के पनारी ग्राम पंचायत के टोला परासपानी में स्थित मायके में 25 वर्षीय विवाहिता शिवकुमारी का शव महुआ के पेड़ से साड़ी के सहारे लटकता मिला। वह रक्षाबंधन पर अपने ससुराल बेलहत्थी के टेडिहवा टोला से मायके आई थी। पिता की तबियत खराब होने पर वह यहां रूक गई थी।