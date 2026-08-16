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सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में नाला में औंधे मुंह मिला युवक का शव, हत्या की आशंका

By mukesh srivastava Edited By: Abhishek sharma
Updated: Sun, 16 Aug 2026 03:41 PM (IST)

सोनभद्र के रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र में कुंडा नाला में 19 वर्षीय भारत धांगर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में औंधे मुंह मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, पुलिस ने मोबाइल और आधार कार्ड जब्त किया है।

सोनभद्र में नाले में मिला युवक का शव, गर्दन पर चोट के निशान से हत्या की आशंका।

सोनभद्र में नाले में मिला युवक का शव, गर्दन पर चोट के निशान से हत्या की आशंका।

HighLights

  1. सोनभद्र के कुंडा नाला में मिला 19 वर्षीय युवक का शव।

  2. मृतक के मुंह से झाग और गर्दन पर चोट के निशान मिले।

  3. परिजनों ने हत्या की आशंका जताई, पुलिस जांच में जुटी।

जागरण संवाददाता, साेनभद्र। रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के सिल्थम गांव से करीब तीन किमी दूर कुंडा नाला में संदिग्ध परिस्थितियों में 19 वर्षीय भारत धांगर का शव औंधे मुंह रविवार की सुबह करीब छह बजे मिला। नाला की ओर से गुजर रहे लोगों ने उसका शव देख घटना की जानकारी पुलिस के साथ ही स्वजन को दी। मृतक के मुंह से झाग निकल रहा था और उसके गर्दन पर चोट के निशान होने की चर्चा है।

उसके हत्या की आशंका स्वजन ने जताई है। पुलिस ने मृतक का मोबाइल और आधार कार्ड जब्त कर लिया है। मृतक का पिता प्रदीप धांगर परिषदीय विद्यालय में शिक्षामित्र है। सिल्थम गांव निवासी भारत धांगर शनिवार को स्वतंत्रता दिवस पर दोस्तों के साथ घूमा फिरा। शाम को अपने ही गांव में दोस्तों के साथ कबड्डी खेला। रात में वह घर पहुंचा।

वहां से अपने दो दोस्तों को बुलाकर फिर बाइक से दुपटिया गांव स्थित अपने नाना के घर चला गया। वहां से उसने अपने दोस्तों को फोन किया। सब लोग खाकर सो गए तो वह वहां से बाइक से अकेले रात करीब एक बजे बाइक से चल दिया।

बरकोनिया थानाध्यक्ष राम सिंहासन शर्मा ने बताया कि नाना के घर से निकलने के बाद भारत धांगर ने रात करीब एक बजकर 15 मिनट पर अपने मामा के लड़के को फोन भी किया लेकिन उसने रिसीव नहीं किया। रविवार की सुबह करीब छह बजे नाना के घर से उत्तर दिशा में कुंडा नाला में उसका शव औंधे मुंह गिरा मिला।