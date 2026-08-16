सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में नाला में औंधे मुंह मिला युवक का शव, हत्या की आशंका

जागरण संवाददाता, साेनभद्र। रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के सिल्थम गांव से करीब तीन किमी दूर कुंडा नाला में संदिग्ध परिस्थितियों में 19 वर्षीय भारत धांगर का शव औंधे मुंह रविवार की सुबह करीब छह बजे मिला। नाला की ओर से गुजर रहे लोगों ने उसका शव देख घटना की जानकारी पुलिस के साथ ही स्वजन को दी। मृतक के मुंह से झाग निकल रहा था और उसके गर्दन पर चोट के निशान होने की चर्चा है।

उसके हत्या की आशंका स्वजन ने जताई है। पुलिस ने मृतक का मोबाइल और आधार कार्ड जब्त कर लिया है। मृतक का पिता प्रदीप धांगर परिषदीय विद्यालय में शिक्षामित्र है। सिल्थम गांव निवासी भारत धांगर शनिवार को स्वतंत्रता दिवस पर दोस्तों के साथ घूमा फिरा। शाम को अपने ही गांव में दोस्तों के साथ कबड्डी खेला। रात में वह घर पहुंचा।

वहां से अपने दो दोस्तों को बुलाकर फिर बाइक से दुपटिया गांव स्थित अपने नाना के घर चला गया। वहां से उसने अपने दोस्तों को फोन किया। सब लोग खाकर सो गए तो वह वहां से बाइक से अकेले रात करीब एक बजे बाइक से चल दिया।