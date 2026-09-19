सोनभद्र में हिण्डालको औद्योगिक क्षेत्र में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र होगा जारी, जिलाधिकारी ने प्रबंधन को सौंपी जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, रेणुकूट (सोनभद्र)। हिण्डालको औद्योगिक क्षेत्र में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कर प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही कठिनाइयों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय ने हिण्डालको प्रबंधन को निर्देश जारी किया है। इसमें औद्योगिक नगर क्षेत्र में होने वाले प्रत्येक जन्म और मृत्यु का नियमानुसार पंजीकरण सुनिश्चित करने को कहा गया है।

जिलाधिकारी कार्यालय के अनुसार आठ सितंबर को व्यापार मंडल रेणुकूट की ओर से इस संबंध में शिकायत की गई थी। शिकायत के निराकरण के लिए व्यापार मंडल पदाधिकारियों और हिण्डालको के सीनियर जनरल मैनेजर यशवंत कुमार की उपस्थिति में वार्ता हुई। इसमें बताया गया कि शासन की 30 जनवरी 2017 की अधिसूचना के तहत औद्योगिक नगरों के प्रभारी चिकित्साधिकारी को संबंधित क्षेत्र में जन्म-मृत्यु पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।

पत्र में कहा गया है कि रेनुकूट औद्योगिक नगर सीमा में आने वाले क्षेत्र में होने वाले जन्म और मृत्यु का पंजीकरण हिण्डालको के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा किया जाना है और नियमानुसार प्रमाण पत्र भी जारी किया जाना है। इसके लिए जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से 21 सितंबर 2021 को भी शासन के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे, इसके बावजूद जन्म-मृत्यु पंजीकरण नहीं होने की शिकायतें मिल रही हैं।