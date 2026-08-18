सोनभद्र में बिजुल नदी उफनाई, गायघाट-घटिहटा संपर्क मार्ग कटा, छलके के ऊपर कई फीट पानी, आवागमन ठप
लगातार बारिश के कारण सोनभद्र में बिजुल नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे गायघाट-घटिहटा संपर्क मार्ग पूरी तरह कट गया है। पानी में डूबे बिजली के खंभे से हादसे का खतरा है, जिस पर ग्रामीणों ने तत्काल बिजली आपूर्ति बंद करने की मांग की है।
HighLights
बिजुल नदी उफनी, गायघाट-घटिहटा संपर्क मार्ग कटा।
बिजली का खंभा पानी में डूबा, हादसे की आशंका।
ग्रामीणों ने बिजली आपूर्ति बंद करने की मांग की।
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। लगातार हो रही बारिश से बिजुल नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। नदी का पानी बढ़कर गायघाट-घटिहटा संपर्क मार्ग पर बने छलके के ऊपर कई फीट बह रहा है। इससे दोनों गांवों के बीच संपर्क मार्ग पूरी तरह कट गया है। मार्ग पर पानी का तेज बहाव होने से ग्रामीणों का आवागमन प्रभावित हो गया है।
सबसे गंभीर स्थिति जल निगम की हाईटेंशन लाइन को लेकर बनी हुई है। बिजली का पोल पानी में लगभग आधा डूब गया है। तेज बहाव के बीच खंभे के पानी में डूबे होने से स्थानीय लोगों में हादसे की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों ने मांग की है कि एहतियात के तौर पर तत्काल बिजली आपूर्ति बंद कराई जाए, ताकि किसी अनहोनी को टाला जा सके।
मार्ग बंद होने से स्कूली बच्चों, मरीजों और ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बाजार व अन्य जरूरी कार्यों के लिए लोगों को कई किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मौके पर निगरानी बढ़ाने और सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम कराने की मांग की है।