सोनभद्र में बिजुल नदी उफनाई, गायघाट-घटिहटा संपर्क मार्ग कटा, छलके के ऊपर कई फीट पानी, आवागमन ठप

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। लगातार हो रही बारिश से बिजुल नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। नदी का पानी बढ़कर गायघाट-घटिहटा संपर्क मार्ग पर बने छलके के ऊपर कई फीट बह रहा है। इससे दोनों गांवों के बीच संपर्क मार्ग पूरी तरह कट गया है। मार्ग पर पानी का तेज बहाव होने से ग्रामीणों का आवागमन प्रभावित हो गया है।

सबसे गंभीर स्थिति जल निगम की हाईटेंशन लाइन को लेकर बनी हुई है। बिजली का पोल पानी में लगभग आधा डूब गया है। तेज बहाव के बीच खंभे के पानी में डूबे होने से स्थानीय लोगों में हादसे की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों ने मांग की है कि एहतियात के तौर पर तत्काल बिजली आपूर्ति बंद कराई जाए, ताकि किसी अनहोनी को टाला जा सके।