    बिहार चुनाव में मिली सफलता से गदगद हुए एनडीए के नेता, बोले- 'PM मोदी के विश्वास की प्रचंड जीत'

    By Prashant Kumar Shukla Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 05:19 PM (IST)

    बिहार चुनाव में एनडीए की जीत से नेतागण उत्साहित हैं। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री मोदी के विश्वास की जीत बताया है। एनडीए नेताओं ने कहा कि बिहार की जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का वादा किया है। चुनाव परिणाम के बाद एनडीए कार्यालय में जश्न का माहौल था।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। बिहार में विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली जीत के बाद शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में जश्न मनाया गया। समाज कल्याण राज्यमंत्री संजीव कुमार गोंड व जिलाध्यक्ष नंदलाल ने कार्यकर्ताओं संग नारेबाजी की। एक दूसरे का मिठाई खिलाकर बधाई दी। रुझानों में जैसे एनडीए को बढ़त मिली भाजपा कार्यकर्ता कार्यालय पर पहुंचने लगे। आतिशबाजी कर खुशी का इजहार करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी गई।

    जिलाध्यक्ष ने बताया कि पीएम का सीतामढ़ी की रैली का वीडियो आज इंटरनेट मीडिया पर प्रचारित हो रहा है, इसमें पीएम कह रहे है हमें मां सीता का आशीर्वाद मिल गया है, हम बिहार में एक बार फिर सरकार बनाने जा रहे है।

    इस मौके पर पूर्व सांसद रामशकल, पूर्व सांसद नरेन्द्र सिंह कुशवाहा, ब्लाक प्रमुख अजीत रावत, पुष्पा सिंह, संतोष शुक्ला आदि रहे। जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष डॉ. अतुल प्रताप पटेल ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह परिणाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास मॉडल की जीत है।

    कहा कि बिहार की जनता ने भारी बहुमत देकर स्पष्ट संदेश दिया है कि अब देश में राजनीति जाति–धर्म के आधार पर नहीं बल्कि विकास और स्थिर सरकार को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए।

    बिहार विधानसभा चुनाव में जीत से गदगद सदर विधायक भूपेश चौबे के नेतृत्व में शुक्रवार को डाला बाजार स्थित रामलीला मैदान में पटाखे छोड़े गए। इस दौरान लोगों को मिठाई खिलाई गयी।

    विधायक ने कहा कि यह जीत देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अबतक कि बिहार की सबसे बड़ी व ऐतिहासिक जीत है। कहा कि बिहार चुनाव में जिस तरह राजग कार्यकर्ताओ नें एकता का प्रदर्शन कर दो तिहाई से भी ज्यादा सीटे प्राप्त की है वह बिहार के इतिहास में प्रचंड जीत के रूप दर्ज हो गया।

    अजीत के खाते में एक और जीत

    बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली जीत के बाद एक बार फिर सदर ब्लाक प्रमुख चर्चा में है। पार्टी ने उन्हें बिहार की दो महत्वपूर्ण सीट बैकुंठपुर और रामनगर पश्चिमी (सुरक्षित) पर प्रवासी के रूप में नियुक्त किया था।

    दोनों सीटों पर मिली भारी बहुमत की जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने इसे अजीत रावत की कड़ी मेहनत, संगठनात्मक कौशल और जमीनी पकड़ का परिणाम बताया। विजय की जानकारी मिलते ही सोनभद्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और खास तौर पर अजीत रावत को बधाई दी।