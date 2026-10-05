जागरण संवाददाता जुगैल (सोनभद्र)। स्थानीय थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भरहरी टोला चकदहिया में रविवार दोपहर अंधविश्वास के चक्कर में एक बुजुर्ग पर कुल्हाड़ी से हमला कर घायल कर दिया गया। घायल की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार अवध लाल साकेत अपने घर में चारपाई पर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी नंदलाल बैसवार हाथ में कुल्हाड़ी लेकर दरवाजा खोलकर अंदर घुस आया और टोना-भूत प्रेत को लेकर गाली-गलौज करने लगा। कहासुनी के दौरान नंदलाल ने अवध लाल के गले पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। अवध लाल अचेत होकर गिर पड़े तो हमलावर मौके से फरार हो गया।

परिजनों ने 112 डायल कर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अपने वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोपन पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। हालत गंभीर होने पर वहां से ट्रामा सेंटर वाराणसी भेजा गया है, जहां इलाज चल रहा है।

बताया जा रहा है कि हमले से पहले आरोपी नंदलाल अपने घर में अपने भाई से भी झगड़ा कर रहा था और तीर-धनुष लेकर दौड़ा रहा था। भाई ने कमरे में बंद होकर जान बचाई, लेकिन आरोपी ने तीर-धनुष से वार कर उसे भी मामूली रूप से घायल कर दिया था।