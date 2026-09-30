2630 मेगावाट की अनपरा परियोजना में महज चार दिन का कोयला, बंद होने की आ गई नौबत

जागरण संवाददाता, अनपरा (सोनभद्र)। उत्पादन निगम की सबसे बड़ी 2630 मेगावाट क्षमता वाली अनपरा तापीय परियोजना में कोयले का संकट अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। परियोजना में बुधवार को करीब 1.31 लाख टन कोयला उपलब्ध रहा, जबकि 12 दिनों के संचालन के लिए 4.54 लाख टन कोयले का मानक स्टाक निर्धारित है।

मौजूदा खपत के आधार पर परियोजना में महज चार दिन का कोयला शेष है। ऐसे में प्रबंधन की नजर लगातार कोयले के स्टाक और एनसीएल से होने वाली आपूर्ति पर बनी हुई है। परियोजना में प्रतिदिन करीब 34 हजार टन कोयले की खपत हो रही है।इसके मुकाबले बुधवार को एनसीएल से करीब 39 हजार टन कोयले की आपूर्ति हुई। इससे फिलहाल परियोजना में कोयले की उपलब्धता और आपूर्ति के बीच संतुलन बना हुआ है। पिछले दो दिनों से बारिश थमने और मौसम साफ होने के बाद एनसीएल की खदानों में उत्पादन व कोयला प्रेषण में तेजी आई है।