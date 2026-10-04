सोनभद्र में बैंक प्रबंधक पर कमीशन मांगने और ग्राहकों से दुर्व्यवहार के आरोप

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। घोरावल क्षेत्र स्थित इंडियन बैंक की पुरना शाखा के प्रबंधक पर कृषि यंत्र ऋण में 20 प्रतिशत कमीशन मांगने, ग्राहकों को परेशान करने और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है। लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकारी योजनाओं में जानबूझकर अड़ंगा डाला जा रहा है। दो अलग-अलग शिकायतों में जिलाधिकारी से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है।

सेमरवार निवासी संदीप कुमार ने मुख्यमंत्री को भेजे शिकायती पत्र में बताया कि कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत 30 लाख रुपये की कस्टम हायरिंग सेंटर परियोजना के लिए उन्होंने पुरना शाखा में ऋण आवेदन किया था। आरोप है कि कागजात पूरे होने के बाद करीब 22 दिन तक इंतजार कराया गया और बाद में शाखा प्रबंधक ने कृषि यंत्र पर मिलने वाली छूट के आधार पर 20 प्रतिशत कमीशन की मांग की।

विरोध करने पर बैंक में मौजूद दो लोगों ने 10 प्रतिशत तत्काल और शेष बाद में देने की बात कही। शिकायतकर्ता ने शाखा प्रबंधक पर गाली-गलौज और धमकी देने का भी आरोप लगाया। वहीं, फुलवारी निवासी फरजाना बेगम, सलमा बेगम समेत पांच महिलाओं ने जिलाधिकारी से शिकायत की है।