UP: युवक पर पेशाब मामले में अजय राय बोले- BJP सरकार के खिलाफ सड़क पर विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस

जागरण संवाददाता, सोनभद्र : अब पूरे प्रदेश में कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। दलित, गरीब व किसानों पर अत्याचार हो रहा है। सोनभद्र व मीरजापुर में दलित प्रताड़ित किए जा रहे हैं। उनसे कभी चप्पल पर थूककर चटवाने व पेशाब करने की घटनाएं हो रही हैं। राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है। यह कहना है कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष (प्रयागराज) अजय राय का। कहा कि अब ऐसी भाजपा सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं रह गया। मैं दो दिन पहले सोनभद्र के दौरे पर गया था। पाया कि दलितों की बस्तियों में जाने व आने का रास्ता तक नहीं है। शुद्ध पानी व बिजली की पर्याप्त सुविधा नहीं है। अब कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। डीआइजी ने लिया घटना का जायजा सोनांचल में पिछले एक सप्ताह में दलित उत्पीड़न की घटना से पुलिस प्रशासन सख्त में आ गया है। घटिहटा ग्राम पंचायत के टोला कुसपरवां में दलित के साथ मारपीट करके उसके कान में पेशाब करने का मामला सामने आते ही गुरुवार को मीरजापुर से डीआइजी आरपी सिंह व पुलिस अधीक्षक डा. यशवीर सिंह मौके पर पहुंच गए। पूरी घटना का जायजा लिया और आधा दर्जन लोगों से बातचीत की। पुलिस ने दर्ज किया केस पीड़ित गुलाब कोल पुत्र टमाटर और आरोपित जवाहिर पटेल व गुलाटे के विवाद के बारे में भी जानकारी ली। दोनों पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित पक्ष को भरोसा दिलाया कि केस दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित को अवश्य न्याय मिलेगा। इसके बाद मातहतों से वार्ता की। किसी प्रकार का विवाद आगे न बढ़े, इसको लेकर एसपी ने क्षेत्रीय पुलिस को सतर्क किया। इतना ही नहीं मध्य प्रदेश की घटना के बाद सोनभद्र व मीरजापुर में चप्पल पर थूककर चटवाने व पेशाब करने की घटना ने सभी को आश्चर्यचकित कर रखा है। हालांकि कानून-व्यवस्था तो लेकर पूरे जिले में सतर्कता बरती जा रही है। यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि राजनीतिक दलों के वहां पहुंचने पर किसी प्रकार का विवाद न हो।

Edited By: Abhishek Pandey