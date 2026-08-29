जागरण संवाददाता, बीना (सोनभद्र)। एनसीएल के सीनियर ओवरमैन रमाशंकर मिश्रा की हत्या प्रेम प्रसंग में उसकी पत्नी प्रियंका मिश्रा, उसके प्रेमी विकास चौहान ने गला दबाकर और पत्थर के फर्श पर सिर पटक कर की थी। हत्या को दुर्घटना का रूप देने के लिए शव को सड़क किनारे रखा और उसे वाहन से चोट पहुंचाने का प्रयास किया।

पुलिस ने हत्या के आरोप में पत्नी बीना कालाेनी निवासी प्रियंका, प्रेमी विकास चौहान, उनके सहयोगी अनुराग सिंह उर्फ बादल और जमशीला गांव निवासी सोनू गुप्ता को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। शक्तिनगर थाना प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि 23 अगस्त की रात बीना स्टेडियम, जमशीला के पास रमाशंकर मिश्रा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे मिला था।

शुरूआती जांच में में घटना सड़क दुर्घटना प्रतीत हो रही थी, लेकिन घटनास्थल की परिस्थितियां संदिग्ध पाए जाने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में पता चला कि प्रियंका का विकास से काफी समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। 22 अगस्त को रमाशंकर ने अपनी पत्नी व उसके प्रेमी को घर पर देख लिया था। इस पर दोनों के बीच विवाद हुआ।