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सोनभद्र में च‍िता पर पत्‍नी का रखा शव, हुई हलचल तो उठा लाया, डाक्‍टर ने जो बताया सुनकर चौंक गए लोग

By mukesh srivastava Edited By: Abhishek sharma
Updated: Sun, 16 Aug 2026 11:25 AM (IST)

सोनभद्र में एक महिला को मृत घोषित करने के बाद दाह संस्कार के लिए ले जाया गया, जहां परिजनों को शव में हलचल महसूस हुई और वे उसे घर ले आए। डॉक्टरों द्वार ...और पढ़ें

सोनभद्र में मृत घोषित महिला के शव में हलचल, परिवार ने घर लाकर की जांच, फिर हुआ अंतिम संस्कार।

सोनभद्र में मृत घोषित महिला के शव में हलचल, परिवार ने घर लाकर की जांच, फिर हुआ अंतिम संस्कार।

HighLights

  1. मृत महिला के शव में दाह संस्कार से पहले हलचल महसूस हुई।

  2. परिजनों ने जीवित होने की आशंका में शव घर वापस लाया।

  3. डॉक्टरों ने दोबारा जांच कर महिला को मृत घोषित किया।

जागरण संवाददाता, बभनी (सोनभद्र)। मोह माया में फंसी आत्मा और स्वजन के प्यार ने जीवित होने की आशंका से चिता से अर्थी उठाकर घर ले आया। हालांकि, ग्रामीणों और डाक्टरों द्वारा पुनः मौत की पुष्टि करने के बाद शुक्रवार की सुबह शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया।

जानकारी के अनुसार, क्षेत्र के कोंगा गांव में पूर्व प्रधान कृष्णा नंद की पत्नी दुर्गावती (40) की लंबी बीमारी के बाद गुरुवार को असमय निधन हो गया था। उन्हें पीलिया और लिवर में सूजन की समस्या थी। स्वजनों ने बताया कि इलाज के दौरान विगत बुधवार की देर रात उनकी मौत हो गई थी।

गुरुवार की सुबह जब दाह संस्कार के लिए पांगन नदी पर पहुंचे, तो कुछ लोगों को लगा कि अर्थी में हलचल हो रही है। ग्रामीण परंपरा के अनुसार, गांव के लोगों ने नाड़ी देखी और जीवित होने की आशंका से शव को घर ले आए। पुनः गांव के निजी चिकित्सक और सरकारी एंबुलेंस में मौजूद डाक्टरों ने भी दुर्गावती को मृत घोषित किया। इसके बाद स्वजनों ने दुर्गावती का पुनः पांगन नदी पर दाह संस्कार कर दिया।

यह घटना न केवल स्वजन के मोह का प्रतीक है, बल्कि यह ग्रामीण समाज की परंपराओं और विश्वासों को भी दर्शाती है। जब किसी प्रियजन की मृत्यु होती है, तो स्वजन की भावनाएं और उनकी आशाएं जीवित रहने की इच्छा को जन्म देती हैं। इस घटना ने यह भी स्पष्ट किया कि कभी-कभी मृत्यु की पुष्टि में भी संदेह हो सकता है, विशेषकर जब स्वजन की भावनाएं जुड़ी होती हैं।

इस प्रकार की घटनाएं समाज में गहरे प्रभाव डालती हैं और यह दर्शाती हैं कि कैसे पारिवारिक और सामाजिक संबंध मृत्यु के समय भी महत्वपूर्ण होते हैं। दुर्गावती का अंतिम संस्कार एक दुखद घटना थी, लेकिन यह भी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है।