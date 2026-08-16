जागरण संवाददाता, बभनी (सोनभद्र)। मोह माया में फंसी आत्मा और स्वजन के प्यार ने जीवित होने की आशंका से चिता से अर्थी उठाकर घर ले आया। हालांकि, ग्रामीणों और डाक्टरों द्वारा पुनः मौत की पुष्टि करने के बाद शुक्रवार की सुबह शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया।

जानकारी के अनुसार, क्षेत्र के कोंगा गांव में पूर्व प्रधान कृष्णा नंद की पत्नी दुर्गावती (40) की लंबी बीमारी के बाद गुरुवार को असमय निधन हो गया था। उन्हें पीलिया और लिवर में सूजन की समस्या थी। स्वजनों ने बताया कि इलाज के दौरान विगत बुधवार की देर रात उनकी मौत हो गई थी।

गुरुवार की सुबह जब दाह संस्कार के लिए पांगन नदी पर पहुंचे, तो कुछ लोगों को लगा कि अर्थी में हलचल हो रही है। ग्रामीण परंपरा के अनुसार, गांव के लोगों ने नाड़ी देखी और जीवित होने की आशंका से शव को घर ले आए। पुनः गांव के निजी चिकित्सक और सरकारी एंबुलेंस में मौजूद डाक्टरों ने भी दुर्गावती को मृत घोषित किया। इसके बाद स्वजनों ने दुर्गावती का पुनः पांगन नदी पर दाह संस्कार कर दिया।

यह घटना न केवल स्वजन के मोह का प्रतीक है, बल्कि यह ग्रामीण समाज की परंपराओं और विश्वासों को भी दर्शाती है। जब किसी प्रियजन की मृत्यु होती है, तो स्वजन की भावनाएं और उनकी आशाएं जीवित रहने की इच्छा को जन्म देती हैं। इस घटना ने यह भी स्पष्ट किया कि कभी-कभी मृत्यु की पुष्टि में भी संदेह हो सकता है, विशेषकर जब स्वजन की भावनाएं जुड़ी होती हैं।