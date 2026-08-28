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सोनभद्र में ओबरा डैम का गेट तीन फीट तक खोला गया, जलस्तर 192.95 मीटर तक पहुंचा

By Prashant Kumar Shukla Edited By: Abhishek sharma
Updated: Fri, 28 Aug 2026 02:46 PM (IST)

ओबरा डैम के जलस्तर में कमी को देखते हुए शुक्रवार को गेट संख्या आठ की ऊंचाई सात फीट से घटाकर ...और पढ़ें

HighLights

  1. ओबरा डैम का गेट संख्या आठ तीन फीट तक खोला गया।

  2. जलस्तर में कमी के कारण गेट की ऊंचाई घटाई गई।

  3. अधिकारी 192.95 मीटर जलस्तर पर लगातार निगरानी कर रहे हैं।

जागरण संवाददाता, ओबरा (सोनभद्र)। ओबरा डैम के जलस्तर में कमी को देखते हुए शुक्रवार को गेट संख्या आठ के संचालन में बदलाव किया गया। पानी छोड़कर इसे बेहतर स्‍थ‍िति‍ में करने का प्रयास क‍िया गया। 

हाईडल कंट्रोल रूम से समन्वय के बाद डैम का जलस्तर 192.95 मीटर पहुंचने पर सुबह 9:55 बजे गेट संख्या आठ की ऊंचाई सात फीट से घटाकर तीन फीट कर दी गई। इससे डैम से छोड़े जा रहे पानी की मात्रा में कमी आई है।

सिंचाई विभाग के अनुसार वर्तमान में डैम का सिर्फ एक गेट खुला हुआ है। गेट संख्या आठ को तीन फीट की ऊंचाई पर खोला गया है। अधिकारियों द्वारा जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

जलस्तर में होने वाले उतार-चढ़ाव के अनुसार गेटों के संचालन में आगे भी आवश्यक बदलाव किया जा सकता है। विभागीय स्तर पर हाईडल कंट्रोल रूम से लगातार समन्वय बनाए रखा जा रहा है, ताकि डैम से पानी का सुरक्षित और नियंत्रित डिस्चार्ज सुनिश्चित किया जा सके।