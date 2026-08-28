सोनभद्र में ओबरा डैम का गेट तीन फीट तक खोला गया, जलस्तर 192.95 मीटर तक पहुंचा

जागरण संवाददाता, ओबरा (सोनभद्र)। ओबरा डैम के जलस्तर में कमी को देखते हुए शुक्रवार को गेट संख्या आठ के संचालन में बदलाव किया गया। पानी छोड़कर इसे बेहतर स्‍थ‍िति‍ में करने का प्रयास क‍िया गया।

हाईडल कंट्रोल रूम से समन्वय के बाद डैम का जलस्तर 192.95 मीटर पहुंचने पर सुबह 9:55 बजे गेट संख्या आठ की ऊंचाई सात फीट से घटाकर तीन फीट कर दी गई। इससे डैम से छोड़े जा रहे पानी की मात्रा में कमी आई है।