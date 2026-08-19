सोनभद्र के मंदिर में हो रहा था बाल विवाह, धमक गई टीम और रूकवा दी शादी

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। जुगैल थाना क्षेत्र के कुंडवासिनी देवी मंदिर में मंडप में बैठी किशोरी का बाल विवाह बुधवार को रोक दिया गया। सूचना पर पहुंची चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट ने थाने से संपर्क कर विवाह रोकवा दिया।

परियोजना समन्वयक मुकेश सिंह ने बताया कि किशोरी को बाल गृह बालिका भेज दिया गया है। चाइल्ड हेल्पलाइन की सुपरवाइजर सुधा गिरी ने बताया कि मौके पर बालिका के परिजनों से आयु संबंधी दस्तावेज मांगे गए। जांच में बालिका नाबालिग पाई गई।

उपस्थित लोगों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जानकारी देते हुए बताया गया कि कानून के अनुसार लड़की की विवाह आयु 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष है। इससे कम आयु में विवाह करना दंडनीय अपराध है। केस वर्कर सीमा शर्मा ने बताया कि आवश्यक काउंसलिंग के बाद बालिका को बाल कल्याण समिति सोनभद्र के समक्ष प्रस्तुत किया गया।