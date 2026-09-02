पंजाब से बिहार ले जाई जा रही 4077 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब सोनभद्र में बरामद, चालक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। पिपरी थाना पुलिस ने बुधवार को डीसीएम ट्रक से मुर्धवा-रनटोला मार्ग से 464 पेटियों में 13,296 शीशी में 4077.36 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किया है। इस मामले में ट्रक चालक हरियाणा के जनपद भिवानी के भिवानी थाना क्षेत्र के देव नगर निवासी करन सिंह को गिरफ्तार कर दिया। आरोपित के पास से 1200 रुपये नकद व मोबाइल बरामद किया है।

अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अनिल कुमार ने बुधवार को पुलिस लाइन चुर्क के सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि दोपहर बाद करीब सवा एक बजे पिपरी पुलिस टीम हाईटेक रेलवे क्रासिंग, मुर्धवा चर्च के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक डीसीएम ट्रक में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब लदी हुई है, जो मुर्धवा तिराहा होते हुए बिहार, झारखण्ड की ओर जा रहा है।

इस पर पुलिस ने रनटोला की तरफ मोड़ के पास वाहनों की जांच के दौरान डीसीएम आइसर ट्रक को रोका। चालक भागने लगा तो पुलिस ने पीछा कर करीब 200 मीटर आगे ट्रक को पकड़ लिया। चालक से पूछताछ के बाद डीसीएम का पर्दा खुलवाकर चेक किया तो उसमें भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की पेटियां लदी मिलीं।