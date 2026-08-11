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    सोनभद्र में कोडीन युक्त सीरप की 207 शीशियां बरामद, 650 एविल इंजेक्शन भी पकड़ा गया, युवक गिरफ्तार

    By Prashant Kumar Shukla Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 05:36 PM (IST)

    सोनभद्र पुलिस ने वार्ड एक निवासी रितेश जायसवाल के घर छापेमारी कर भारी मात्रा में कोडीनयुक्त सीरप, हेरोइन और एविल इंजेक्शन बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोप ...और पढ़ें

    सोनभद्र में बड़ी कार्रवाई: रितेश जायसवाल के घर से लाखों के नशीले पदार्थ जब्त, एक गिरफ्तार।

    सोनभद्र में बड़ी कार्रवाई: रितेश जायसवाल के घर से लाखों के नशीले पदार्थ जब्त, एक गिरफ्तार।

    HighLights

    1. सोनभद्र पुलिस ने रितेश जायसवाल के घर छापा मारा।

    2. 207 शीशी कोडीन सीरप, हेरोइन, एविल इंजेक्शन बरामद।

    3. आरोपी गिरफ्तार, 3.27 लाख रुपये के मादक पदार्थ जब्त।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। पुलिस ने नगर के वार्ड एक निवासी रितेश जायसवाल के घर छापेमारी कर कोडीनयुक्त सीरप की 207 शीशी, 27.10 ग्राम हेरोइन और एविल इंजेक्शन की 650 शीशियां बरामद किया है। दो मोबाइल फोन, इलेक्ट्रानिक तराजू, पत्ती लगी काले रंग की चिमटी और 1300 रुपये नकद भी पकड़ा गया है।

    आरोपित नशीले और मादक पदार्थों की तस्करी कर रहा था। उसे गिरफ्तार कर पुलिस उससे जुड़े तस्करों के नेटवर्क की जानकारी ले रही है। वर्ष 2025 में भारी मात्रा में कोडीनयुक्त सीरप मिलने के बाद उसके बड़े नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए जनपद पुलिस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके तस्करी को उजागर कर चुकी है।

    जनपद पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध बिक्री के खिलाफ अभियान चला रही है। मंगलवार को पुलिस ने वार्ड नंबर एक निवासी रितेश के घर छापेमारी की। वहां से पुलिस ने जो भी मादक पदार्थ बरामद किया उसकी कुल कीमत करीब 3.27 लाख रुपये बताई है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ओबरा प्रभात राय ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध बिक्री की शिकायत मिलने पर पुलिस टीम ने रितेश जायसवाल के घर पर छापेमारी की गइ थी।

    बरामद सामग्री का इस्तेमाल मादक पदार्थों की अवैध बिक्री और तस्करी में किया जा रहा था। हालांकि बरामदगी के स्रोत और इसके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के संबंध में पुलिस की जांच जारी है। सीओ ने बताया कि इस मामले में ओबरा थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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