जागरण संवाददाता, सोनभद्र। रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में एक दुखद घटना में 14 माह के एक बच्चे की पानी से भरी बाल्टी में गिरने से मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब बच्चा अपने घर के आंगन में खेल रहा था। मृतक बच्चे का नाम रुद्रांशु है, जो गांव निवासी राजेश कुमार का पुत्र था।

घटना शाम करीब साढ़े छह बजे की है। खेलते समय रुद्रांशु अचानक पानी से भरी बाल्टी में गिर गया। जब परिजनों की नजर उस पर पड़ी, तब तक काफी देर हो चुकी थी। परिजनों ने उसे तुरंत बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई।