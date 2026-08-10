सोनभद्र में पानी से भरी बाल्टी में डूबने से 14 माह के मासूम की मौत, हादसे से परिजनों के उड़े होश
सोनभद्र के रामपुर गांव में एक दुखद घटना में 14 माह के बच्चे रुद्रांशु की पानी से भरी बाल्टी में डूबने से मौत हो गई। घर के आंगन में खेलते समय हुए इस हा ...और पढ़ें
HighLights
सोनभद्र में 14 माह के बच्चे की बाल्टी में डूबकर मौत।
घर के आंगन में खेलते समय हुआ दुखद हादसा।
परिजनों में कोहराम, गांव में शोक की लहर।
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में एक दुखद घटना में 14 माह के एक बच्चे की पानी से भरी बाल्टी में गिरने से मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब बच्चा अपने घर के आंगन में खेल रहा था। मृतक बच्चे का नाम रुद्रांशु है, जो गांव निवासी राजेश कुमार का पुत्र था।
घटना शाम करीब साढ़े छह बजे की है। खेलते समय रुद्रांशु अचानक पानी से भरी बाल्टी में गिर गया। जब परिजनों की नजर उस पर पड़ी, तब तक काफी देर हो चुकी थी। परिजनों ने उसे तुरंत बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई।
इस घटना ने सभी को एक बार फिर से यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। गांव के अन्य निवासियों ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि बच्चों की देखभाल में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की घटनाएं न केवल परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए दुखदायी होती हैं।