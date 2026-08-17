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सोनभद्र में वाहनों की जांच में 1204 ग्राम हेरोइन बरामद, छह आरोपित गिरफ्तार

By mukesh srivastava Edited By: Abhishek sharma
Updated: Mon, 17 Aug 2026 06:36 PM (IST)

चोपन पुलिस और एसओजी ने सोनभद्र में वाहनों की जांच के दौरान 1204 ग्राम हेरोइन बरामद की है। इस मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से मोबाइल, नकदी और तस्करी में प्रयुक्त दो लग्जरी कारें भी जब्त की गई हैं।

सोनभद्र में बड़ी कार्रवाई, 1204 ग्राम हेरोइन के साथ छह तस्कर गिरफ्तार।

सोनभद्र में बड़ी कार्रवाई, 1204 ग्राम हेरोइन के साथ छह तस्कर गिरफ्तार।

HighLights

  1. सोनभद्र में 1204 ग्राम हेरोइन बरामद की गई।

  2. चोपन पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया।

  3. तस्करी में प्रयुक्त दो लग्जरी कारें सीज की गईं।

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। चोपन थाना व एसओजी पुलिस ने सोमवार को बसकटवा रेलवे ब्रिज के पास वाहनों की जांच के दौरान 1204 ग्राम हेरोइन बरामद किया है। इस मामल में पुलिस ने छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से छह मोबाइल, 1550 रुपये नकद बरामद किया है। तस्करी के प्रयुक्त दो लग्जरी कार सीज कर दिया है।

पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने सोमवार को दोपहर बाद पुलिस लाइन सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि चोपन थाना प्रभारी निरीक्षक गोपाल जी गुप्ता व एसओजी प्रभारी नागेश सिंह को जानकारी हुई कि कुछ हेरोइन तस्कर राबर्ट्सगंज की ओर से दो वाहनों से मादक पदार्थ लेकर आ रहे हैं।

पहले से बसकटवा मोड़ के पास वाहनों की जांच कर रही पुलिस ने क्रेटा व थार कार को रोका। उस पर सवार डाला बाजार निवासी आयुष जायसवाल, दो सगे भाई धर्मवीर, सुधीर कुमार उर्फ छोटू, सूरज उर्फ अभिषेक, जितेन्द्र कुमार को गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ के आधार पर अनपरा के पूर्वी परासी वार्ड नंबर 18 निवासी दीपक साहू को गिरफ्तार किया।

उनकी तलाश के दौरान थार वाहन से 696 ग्राम व क्रेटा वाहन से 508 ग्राम हेरोइन, छह मोबाइल फोन व 1,550 रुपये बरामद किया। दोनों वाहनों को सीज कर दिया। एसपी ने बताया कि पूछताछ में आराेपितों ने बताया कि वे लोग आपस में पैसा लगाकर लखनऊ से हेरोइन खरीदकर सोनभद्र के विभिन्न क्षेत्रों में फुटकर बिक्री करवाते हैं।

बिक्री से प्राप्त धनराशि को आपस में बांट लेते हैं। बरामद हेरोइन को अनपरा एवं ओबरा क्षेत्र में फुटकर रूप से बेचवाने की योजना थी। आरोपितों ने हेरोइन तस्करी में अन्य व्यक्तियों के संलिप्त होने की भी जानकारी दी है। दीपक साहू अनपरा क्षेत्र में फुटकर में हेरोइन बेचता था। पत्रकार वार्ता में एएसपी आपरेशन ऋषभ रूणवाल, मुख्यालय अनिल कुमार, सीओ सिटी रणधीर मिश्रा शामिल रहे।