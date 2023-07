Sitapur News ग्रामीण बड़े चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे थे पुलिस के खदेड़ने पर ग्रामीण पुरैनी पुल के पास प्रदर्शन करने लगे। राम अकबाल राजगीर मिस्तरी था जो बुधवार दोपहर दो बजे से लापता चल रहा था। जिसकी परिवारीजनों ने बिसवां कोतवाली में गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी। गुरुवार को उसकी साइकिल बिसवां में शारदा सहायक नहर के किनारे मिली थी।

यह कैसा इंसाफ! गांव वालों ने हत्‍या के शक में आरोपियों के खुद ही ढहा दिए घर- गांव में तनाव

Your browser does not support the audio element.