अप्रासंगिक साबित हुई योजनाएं, बढ़ता गया संघर्ष; आबादी में क्यों घुस रहे हैं बाघ और तेंदुए?

जागरण संवाददाता, लखनऊ। वर्ष 2022 में वाइल्ड ट्रस्ट आफ इंडिया ने सीतापुर के महोली में कठिना नदी के किनारे पांच बाघों के प्रवास की आशंका जताई। तत्कालीन डीएफओ ब्रजमोहन शुक्ल ने नदी के किनारे बाघों के प्रवास क्षेत्र की सोलर फेंसिंग करके की योजना बनाई।

इसे अप्रासंगिक बताकर शासन से नामंजूर कर दिया। लखीमपुर में वर्ष 2007 में दुधवा के आसपास वन्य जीवों के प्रवास के लिए मुफीद गन्ने की फसल को न उगाने की योजना बनी। इसको लेकर तत्कालीन डीएफओ केके सिंह ने वर्ल्ड वाइड फंड फार नेचर (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) के संग मिलकर किसानों से उड़द, मूंग, गाजर, मूली आदि छोटे पौधों वाली फसलें लेने का आह्वान किया।

जागरूकता अभियान भी चलाया गया। आर्थिक उपादेयता को देखते हुए किसानों ने गन्ना की फसल को उगाना नहीं छोड़ा। इसी तरह मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए समय-समय पर योजनाएं बनती रहीं, लेकिन आर्थिक और सामाजिक कसौटियों पर खरी न उतरने के चलते फेल हो गईं।

सीतापुर: महोली के नरनी में पांच अक्टूबर 2025 को पिंजरा में कैद बाघ : जागरण आर्काइव वन विभाग की ओर से अब तक कोई सटीक योजना ही नहीं बनाई गई, जिसमें वन्यजीवों के प्रवास क्षेत्र में बढ़ रहे मानव दखल और आपसी संघर्ष में जंगल छोड़कर आबादी की तरफ भाग रहे वन्यजीवों को रोकने की दूरदृष्टि हो। बलरामपुर के सोहेलवा जंगल में 21 किलोमीटर में लोहे की जाल लगाई गई।

बावजूद इसके दो वर्षों में तेंदुओं के हमले में सात लोगों की जान जा चुकी है। अब जिलाधिकारी विपिन कुमार जंगल के आसपास की 82 ग्राम पंचायतों के प्रधानों से वार्ता करके निगरानी समितियों के गठन पर काम कर रहे हैं। बहराइच में तारों का जाल लगाकर जागरूकता टोलियां बनाने पर कार्य किया जा रहा है।

श्रावस्ती के सोहलवा का पूर्वी वनक्षेत्र है। यहां बढ़ रही पर्यटकों की संख्या के चलते वन्यजीवों के प्राकृतिक वास नष्ट हो रहे हैं। वन क्षेत्राधिकारी अनिमेष वर्मा का कहना है कि मानव दखल व ध्वनि प्रदूषण के चलते वन्यजीव जंगल छोड रहे हैं।

मानव उपस्थिति के आदी हो रहे वन्यजीव जंगल छोड़ने के बाद तेंदुए, बंदर, हाथी, बाघ जैसी बुद्धिमान व अनुकूलनशील प्रजातियां मानव उपस्थिति की आदी होती जा रही हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के संयोजक मुदित गुप्त ने बताया कि यह प्रजातियां बस्तियों और खेतों को भोजन के विश्वसनीय स्रोत के रूप में पहचानने लगती हैं। इससे उनमें मनुष्य का प्राकृतिक भय कम हो जाता है। घने गन्ने के खेत मांसाहारी जीवों को आदर्श वातावरण प्रदान करते हैं।

जंगलों के विस्तार पर करनी होगी प्लानिंग सीतापुर के डीएफओ नवीन खंडेलवाल बताते हैं कि मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए व्यापक परिदृश्य पर काम करना होगा। इसमें जंगलों के विस्तार पर काम करना होगा। बताया, वन्य जीवों का कारिडोर होता है। इस कारिडोर से जंगल एक-दूसरे जुड़े होते हैं। मानव दखल के चलते कारिडोर के बीच-बीच में आबादी या कृषि भूमि हो गई है। इसे खत्म करके जंगल विकसित करने होंगे। बाघ के जोड़े को चाहिए 40 वर्ग किलोमीटर नवीन खंडेलवाल बताते हैं कि एक नर और मादा बाघ का जोड़ा 30-40 वर्ग किलोमीटर दायरे में अपना क्षेत्र (टेरेटरी) बनाता है। तेंदुए के जोड़े को भी 10-20 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चाहिए।