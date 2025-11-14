यूपी पंचायत चुनाव में बढ़ेंगे 4 लाख वोटर, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए करें ये काम

Language
    By Durgesh Dwivedi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 06:38 PM (IST)

    सीतापुर जिले में आगामी यूपी पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची अपडेट की जा रही है। लगभग 4 लाख नए मतदाताओं के नाम जुड़ने की संभावना है। जिला निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से अपना नाम दर्ज कराने की अपील की है। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के बाद, त्रुटियों को सुधारने का भी अवसर मिलेगा।

    पंचायत चुनाव में बढ़े चार लाख नए मतदाता।

    संवाद सूत्र, सीतापुर। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर की जा तैयारियां समय के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही हैं। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में अब तक चार लाख नए मतदाता बढ़े हैं। हालांकि, विलोपित होने वाले मतदाताओं की संख्या का लेखा-जोखा अब तक नहीं तैयार किया जा सका है। पिछली बार पंचायत चुनाव में 33,65,731 मतदाता थे।

    निर्वाचन आयोग की ओर से 19 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए मतदाता पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत की गई थी। इसमें बूथ लेबल अफसरों ने घर-घर जाकर नए मतदाताओं को जोड़ने और मृतकों व डुप्लीकेट मतदाताओं का नाम हटाने का काम किया।

    इसके बाद इसका डेटा पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनाव कार्यालय को भेजा। पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनाव कार्यालय ने जोड़े जाने वाले नए मतदाताओं की गणना कर ली है। चार लाख नए मतदाता इस बार चुनाव में जुड़े हैं।

    पांच दिसंबर को अनंतिम प्रकाशन

    ग्राम पंचायतों की सूची का अनंतिम प्रकाशन पांच दिसंबर काे किया जाएगा। छह से 12 दिसंबर के बीच दावा एवं आपत्तियां स्वीकार की जाएगी। सहायक निर्वाचन अधिकारी बीएल भार्गव ने बताया कि जो लोग मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं। वह दावा पेश करके अपना नाम मतदाता सूची बढ़वा सकेंगे।

    उधर गांवों में संभावित उम्मीदवारों ने भी चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। मतदाताओं की आवभगत बढ़ गई है। ग्रामीणों को आरक्षण जारी होने का इंतजार है।

    चुनाव के लिए 1.36 करोड़ मतपत्र आएंगे

    राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत चुनाव के लिए मतपत्रों की व्यवस्था भी कर ली गई है। दिल्ली की एक फर्म को एक करोड़ 36 लाख 45 हजार मतपत्र छपने के लिए दिए गए हैं, जिन्हें दिसबंर माह के पहले पखवारे में वहां से उठा लिया जाएगा। इसमें ग्राम पंचायत सदस्य के करीब साढ़े 17 लाख मतपत्र हैं।

    इसी तरह प्रधान 39 लाख 70 हजार, बीडीसी साढ़े 38 लाख और सदस्य जिला पंचायत के 41 लाख मतपत्र शामिल हैं। मतपत्रों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोषागार में रखा जाएगा।

    पुनरीक्षण का डेटा अनंतिम सूची के प्रकाशन के लिए संबंधित प्रकाशक को भेज दिया गया है। चार लाख नए मतदाता जुड़े हैं। -बीएल भार्गव, सहायक निर्वाचन अधिकारी, पंचायत एवं स्थानीय निकाय।