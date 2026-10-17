सीतापुर के लहरपुर में अनोखी रामलीला, 50 साल से तालाब में हो रहा है रामलीला का मंचन

जागरण संवाददाता,सीतापुर। आस्था, परंपरा और सामाजिक सरोकारों का अनूठा संगम देखना हो तो लहरपुर की रामलीला को जरूर देखें। यहां रामलीला का मंचन केवल भगवान श्रीराम की लीलाओं के प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से बाढ़ की विभीषिका से निपटने और विपरीत परिस्थितियों में एकजुट होकर मुकाबला करने का संदेश भी दिया जाता है।

करीब 5 दशक से चली आ रही इस परंपरा में तालाब के भीतर मंच तैयार किया जाता है, जहां भगवान राम का अवतरण और अन्य लीलाओं का मंचन होता है। लहरपुर क्षेत्र बाढ़ की समस्या से प्रभावित रहा है। ऐसे में यहां आयोजित होने वाली रामलीला धार्मिक आस्था के साथ लोगों को कठिन परिस्थितियों से जूझने की प्रेरणा भी देती है।

तालाब में मंच तैयार कर रामलीला का आयोजन करना अपने में अनोखा है। पानी के बीच सजे मंच पर कलाकारों की ओर से लीलाओं का प्रदर्शन दर्शकों को आकर्षित करता है। इस आयोजन के जरिए यह संदेश देने का प्रयास किया जाता है कि बाढ़ चुनौतियों के सामने घबराने के बजाय सूझबूझ, सहयोग और सामूहिक प्रयासों से उनका सामना किया जा सकता है।

हर वर्ष अनूठे आयोजन से धार्मिक प्रसंग आयोजक मंडल के प्रमोद टंडन, उमेश मेहरोत्रा, रामानंद अवस्थी व बलराम लोधी ने बताया कि तालाब में रामलीला का मंच तैयार करने की परंपरा करीब 50 वर्षों से चली आ रही है। हर साल इस अनूठे आयोजन के माध्यम से धार्मिक प्रसंगों को जीवंत किया जाता है।